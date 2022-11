Ricky Martin brinda discurso en la cumbre “Metamorfosis Humana”

A través de su fundación, enfocada en apoyar a la niñez y los derechos humanos, el boricua Ricky Martin participó en la Cumbre “Metamorfosis Humana” del Foro Mundial de Ciudadanos, en Ras Al Khaimah, en Emiratos Árabes Unidos, en donde el reconocido cantante presentó su discurso de “Ciudadanía Mundial en Acción” en el cierre de actividades que reunió a más 600 creadores de cambios globales, artistas, organizaciones no gubernamentales, filántropos y funcionarios públicos de más de 90 países.

Ricky Martin y la Fundación Ricky Martin participaron esta semana en la Cumbre Anual del “Global Citizen Forum” en Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos. La experiencia de empoderamiento e inmersión fue seleccionada por el equipo de GCF (por sus siglas en inglés) para ofrecer una expresión auténtica de ciudadanía global catalizada por la evolución de la humanidad y cubrió una amplia gama de temas, desde la economía global y la creciente crisis de refugiados, hasta el empoderamiento del liderazgo femenino y el desbloqueo de avances tecnológicos para la salud y el bienestar social.

“Una de las primeras iniciativas de la Fundación Ricky Martin fue ‘People for Children’, porque eso es lo que fuimos”, compartió el cantante Martin con los asistentes durante su el evento. Además del discurso de apertura del boricua, algunos eventos en la alineación de la Cumbre incluyeron “The Butterfly Effect: Human Metamorphosis” por Armand Arton, Fundador, Global Citizen Forum; “Being Human” por Bobby Sager, presidente de la Fundación de la Familia Sager; “Look Within to go Beyond”, una meditación al atardecer dirigida por Deepak Chopra, de The Chopra Foundation; “Migration X: What Are We Doing Right” con Khaled Khalifa, y “You’ve Got the Love: Release the Music In You” con Wyclef Jean.

“Para lograr la paz, primero debemos luchar por la unidad. Primero debemos transformarnos a nosotros mismos. Siente tu PROPIA metamorfosis. Solo entonces, podremos llevar eso colectivamente al siguiente nivel. Para hacerlo, necesitamos aquietar nuestras mentes y dejar que nuestros corazones hablen. Necesitamos preparar nuestras almas para aprovechar la oportunidad de impactar a toda la humanidad. Porque juntos, podemos transformar el mundo”, indicó el cantante en su discurso.

Mientras estuvo en la Cumbre, a la que asistió Su Alteza el Jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, Miembro del Consejo Supremo de los EAU y Gobernante de Ras Al Khaimah, Ricky Martin también tuvo la oportunidad de discutir el trabajo de su fundación uno a uno con S.E. Raki Phillips, Director Ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo Turístico de Ras Al Khaimah (RAKTDA); y el H.E. Khalfan Belhoul, CEO de Dubai Future Foundation, quien invitó a Martin y al equipo de la fundación a visitar el Museo del Futuro de Dubai. El objetivo del museo es inspirar y capacitar a las personas para dar forma positiva al próximo capítulo de la humanidad.

“Fue una experiencia innovadora y esclarecedora que nunca olvidaré. Se trata de lo que se avecina, y una toma de la realidad para aquellos que aún no aceptan que nuestro mundo está cambiando. El museo ilustra visualmente cómo debemos trabajar juntos para proteger la tierra y la humanidad, que ésta es realmente la única ruta a seguir. No puedo esperar para traer a mis hijos y disfrutarlo juntos”, compartió Martin, después de visitar el Museo del Futuro.

Un trabajo social

La participación de Martin en la Cumbre como un filántropo global destacó el trabajo que la Fundación Ricky Martin ha realizado para educar, proteger y defender a las comunidades vulnerables durante más de dos décadas.

La Fundación ha sido reconocida durante mucho tiempo como una fuerza líder en la lucha contra la trata humana, así como por su respuesta humanitaria inmediata después de los desastres naturales tanto en Puerto Rico como en todo el mundo. El discurso de Martin también se refirió al impacto que tuvo el huracán María en su isla natal en 2017 y cómo su fundación ayudó a trascender la oscuridad, ya que la red eléctrica permaneció inactiva durante más de dos años.

Tras la clausura de la Cumbre, la Gala del GCF contó con una subasta de recaudación de fondos para apoyar los proyectos del UNHCR en todo el mundo, los programas de la Fundación Ricky Martin y la Fundación Global Gift.

“Los fondos asignados a la Fundación Ricky Martin se utilizarán para expandir nuestros programas educativos que crean conciencia sobre la trata humana, seleccionados para grupos demográficos que incluyen jóvenes y adolescentes, que administramos en nuestra base de operaciones de Centro Tau en Loíza, Puerto Rico; así como a entidades impulsadas por el turismo, agencias gubernamentales, facultades de derecho y corporaciones privadas en Puerto Rico; y ojalá pronto, más allá”, compartió Nilda Morales, CEO de la Fundación Ricky Martin, quien acompañó a Martin a la Cumbre. “Esperamos colaborar con muchos de los que conocimos en Ras Al Khaimah, ya que sabemos que esta es siempre la clave para un impacto duradero y sostenible”.

Talimka Yordanova, directora ejecutiva de Global Citizen Forum, dijo: “Estamos encantados de haber dado la bienvenida a Ricky y su equipo de la Fundación a nuestra extraordinaria lista de dignatarios, delegados y asistentes en Ras Al Khaimah para la Cumbre Anual de este año. Realmente valoramos el increíble trabajo impulsado por la Fundación Ricky Martin que nos permitirá ampliar aún más el alcance y el impacto de nuestra misión”.

¿Qué hace la Fundación Ricky Martin?

La Fundación Ricky Martin (RMF) cree en la inclusión y que todos los derechos son derechos humanos. A través de programas y asociaciones, educa, protege y aboga por comunidades vulnerables, y dejará el mundo como un lugar mejor para nuestros niños. RMF denuncia la trata humana y educa sobre su existencia a través de investigaciones e iniciativas comunitarias. Debido a que el riesgo de trata de personas aumenta enormemente después de cualquier desastre natural, durante casi dos décadas, el equipo de RMF también ha estado en primera línea de respuesta, ayudando a garantizar la seguridad de los niños y las familias vulnerables. Más información en www.rickymartinfoundation.org.

MF