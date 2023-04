El tema de Ricardo O’Farrill y las declaraciones en contra de varios famosos, uno de ellos Daniel Sosa, siguen dando de qué hablar pues en las últimas horas revivieron un video en redes sociales, en el cual el comediante de stand-up agradece a O’Farrill por ayudarlo a cumplir su sueño.

Las declaraciones sucedieron durante el podcast llamado "Neurosis y Ánimo", en donde ambos comediante tienen un charla para platicar de cosas en general, pero en la que también se tomó el tiempo para agradecer por apoyarlo en sus inicios de su carrera como comediante y haberlo tomado en cuenta.

"En ese momento, me diste tu celular, pero, cuando te fui a dar show, era como de ‘no puedo creer que le estoy abriendo a este wey, o sea, no lo puedo creer’ y, cuando me acerqué a ti, estaba temblando”, contó Sosa cómo fue el día que conoció a Ricardo.

Daniel Sosa mencionó que no podía creer cómo una persona tan famosa del stand-ip podía hablarle, pero que con el tiempo se formó una gran amistad.

"Cuando me diste el celular fue de ¿Cómo es posible que un wey tan famoso, tan exitoso me haya tomado en cuenta a mí? Un pen…. que andaba con sus amigos. De repente te vi y fue una amistad contigo que realmente te agradezco como no tienes idea", sostuvo.

Finalmente agradeció a Ricardo por ayudarlo a cumplir todos sus logros, los cuales sin él no hubiesen sido posibles.

"Hoy que tengo mis logros en Sabritas o en Ikea, que, para mí, son cosas que valen mucho la pena y no sabes como disfruto, (sé que) nada de este sueño hubiera sido posible si no te hubiera tenido en mi vida", finalizó.

Esto respondió Ricardo O’Farrill

Tras las palabras de Daniel Sosa, el comediante de 32 años dijo que decidió ayudarlo porque lo veía con "hambre" de triunfar en la comedia, además de ver el talento que tenía.

"Te vi con hambre y dije ‘este pinch* chamaco trae ganas de hacer cosas’. Cada pregunta que me hacías te ayudaba a crecer, pero ahora, pues vuela solo", dijo Ricardo.

