Reportan muerte del DJ Avicii

El representante del músico Tim Bergling, mejor conocido como Avicii, confirmó el deceso del DJ, así lo informó el portal "TMZ".

Según datos preliminares, el sueco falleció a los 28 años en Mascate, la capital portuaria de Omán, al suroeste de Asia. Se desconocen hasta el momento los detalles del deceso.

"Con profundo pesar anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue encontrado muerto en Muscat, Omán este viernes por la tarde hora local, 20 de abril. La familia está devastada y pedimos que todos respeten su privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones ", señalaron.



El DJ sueco Avicii fallece a los 28 años de edad. Más información en breve. pic.twitter.com/quhygOBsxV — Rolling Stone México (@RollingStoneMX) 20 de abril de 2018

Según "TMZ" Avicii había luchado con la adicción en el pasado y fue hospitalizado dos veces por problemas relacionados con el alcohol aunque en este momento no está claro si eso tuvo algo que ver con su muerte.



Es creador de éxitos como "Levels", "Wake Me Up", "Hey Brother", "Addicted to You", "Broken Arrows", "For a Better Day", "Fade Into Darkness", "The Days", "The Nights", "Waiting For Love", "Seek Bromance", "You Make Me ".

JB