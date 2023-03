Régulo Caro dedica "Música para dos" a su esposa Dorys

El músico de 41 años, Régulo Caro, está de visita en Guadalajara para promover su reciente sencillo "Música para dos", el cual va dedicado a su esposa Dorys. El tema tiene una inspiración en la década de los 70, pero sobre todo es un homenaje a la relación que tienen juntos y que ya abarca 23 años.

"(La canción) es un pequeño tributo a mi esposa Dorys que está metida en la espiritualidad y todo ese rollo. 'Música para dos' es algo que solo ella y yo podemos entender, es un homenaje a nuestra relación de pareja". La inspiración surge porque como ella tiene un estilo de vida en sinergia con el universo, tanto Régulo como Dorys hicieron una ceremonia de hongos.

"Quise hacerlo con ella por amor, a través de este rollo que ella tiene desde hace unos años", pero también refrenda que cualquier pareja se puede identificar, "tiene una misticidad la rola".

Régulo, además adelantó que el próximo 14 de abril se estrena una colaboración con Marca Registrada, destacando que tiene con su equipo de trabajo más proyectos en puerta. El corrido con Marca Registrada se llama "Bélico x siempre". El tema él ya lo había grabado en vivo, "pero ahora elegimos la rola para hacerla en dueto en versión estudio". El video lo grabaron en Sinaloa. Además también está en planes colaborar de nuevo con Tony Aguirre.

También durante la charla de Régulo con los medios de comunicación, recordó que es fan de Enanitos Verdes, y que Marciano el vocalista argentino, quien recién falleció, vivió mucho tiempo en Sonora, de donde también tiene sus orígenes el músico de regional mexicano. "Ahora hice un cover de ellos que se llama 'Dame otra oportunidad', se me hace fácil llevar (estas canciones) a mi género".

Se le cuestionó también que a pesar de tener una buena base de fans, sus show en México de pronto no tienen la concurrencia que se espera. "Yo trato de estar en todo y analizar cada área", externa, confesando además que le falta más presencia en México, pues solo venía de promoción "y por no dejar la chamba en Estados Unidos, no me quería esforzar acá".

Aunque también resalta que pueden ser otros factores, como encontrar una buena canción que se convierta en un gran hit, "pero sigo tratando de hacer buena música. Tengo 41 años y no dejo que esto me afecte, no sé hacer otra cosa más que esto, (además) estar con la cabeza fría y los pies en la tierra".

Sobre la fecha que se pospuso en el Auditorio Telmex, contó que esto se debió al haberse apresurado con la decisión de hacerlo, cuando él vive en Estados Unidos y no visita mucho a México, además de que por eso días murió su abuela, sin embargo, acota que hacer esa fecha sigue en pie, solo que ahora están en la espera de encontrar un espacio en la agenda del inmueble.

Sobre el reality que hizo con su familia en tiempos de la pandemia, y con el cual les fue muy bien, resalta que no descartan en intentarlo de nuevo, se terminó porque a él ya le causaba algo de flojera y porque su hija mayor ya no se sentía cómoda porque estaba creciendo, pero resalta que Dorys y la hija más pequeña tienen el deseo de hacer algo en redes sociales. "Dorys quiere activarse y que yo no tenga que ser un factor para que funcione el reality, donde al final de cuentas Dorys terminó siendo la protagonista".

