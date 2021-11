Regresa la fiesta noventera a la ciudad

La cuarta temporada del "90s Pop Tour" ya dio comienzo y la respuesta del público ha sido de lo mejor. En Ciudad de México fue todo un éxito la presentación del viernes y en Guadalajara, ayer sábado, no fue la excepción. Los tapatíos bailaron y cantaron a todo pulmón desde el auditorio Telmex, foro que recibió la magia de Ana Torroja, JNS, Lynda, Erik Rubín, Benny Ibarra, Kabah, Sentidos Opuestos y Magneto.

Previamente a este show, el productor del espectáculo, Ari Borovoy, había comentado a esta casa editorial, las ganas de llegar una vez más con este concepto musical que tantas satisfacciones le ha dado desde hace unos años, pero que se había pospuesto por la pandemia. Mas no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza y finalmente el público de Guadalajara pudo disfrutar de un espectacular concierto.

La velada comenzó poco después de las 21:00 horas, se advertía que la máquina de los recuerdos estaba por iniciar y así sucedió. Los primeros en salir a escena fueron Benny Ibarra y Erik para interpretar "La vida es mejor cantando" luego se les unió JNS y después todo el elenco del espectáculo. Posteriormente, sonaron los acordes de "Me colé en una fiesta" y apareció también Ana Torroja.

La época de los 2000 salió a flote con Lynda, quien cantó a "1000 X hora", éxito que interpretó para la telenovela "Primer amor a 1000 X hora", e inmediatamente después salió a escena Sentidos Opuestos con "Eternamente" y luego las JNS ofrecieron "Solo vivo para ti".

Y para seguir con la energía a tope, tocó el turno de Kabah con "La vida que va", Magneto con "40 grados" y Erik Rubín con "Ámame hasta con los dientes", el audio falló al inicio de su interpretación, pero eso motivó al público a corear el tema y de paso, ovacionarlo a él.

El escenario destacó precisamente por simular una máquina del tiempo con grandes luces y parafernalia. A la medianoche la velada continuaba con muchas sorpresas por ocurrir, y todo apuntaba a que serían varias horas de concierto.