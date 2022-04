Regina Blandón: ¡¿Por qué no eres una niña normal?! La actriz causa polémica por esta razón

Regina Blandón fue una de las asistentes al Mercedes-Benz Fashion Week México, y entre sus fans no solo llamó la atención sus zapatos "estilo patines de hielo", o su pantalón, también sus cejas se robaron las miradas de sus seguidores en redes sociales, quienes no dejaron de preguntarle "¿Qué te hiciste en la cara?".

Blandón aclaró que traía así las cejas "por chamba", pero que le gustaba cómo se veían, y ante los cuestionamientos y algunas críticas, Regina optó por ignorar dichos comentarios y compartió en sus estados la famosa ranita que canta: "nadie te preguntó, nadie te preguntó".

La actriz fue acompañada del actor Manu Vega, quien también causó sensación, pues algunos comentarios señalaron que se parecía al Capitán América, interpretado por el actor Chris Evans.

"Regi, pensé que estabas alado del Capitán América, abrazos".

Bleached eyebrows

Famosas como Bella Hadid, Maisie Williams, Maisie Williams, Katy Perry y Kim Kardashian son algunas celebridades que se han sumado a esta tendencia en la que las cejas se decoloran hasta prácticamente perderse con el tono de piel.

Katy Perry, en la edición especial de temática Disney de "American Idol", se disfrazó de Campanilla y apareció con unas bleached eyebrows.

En sus redes sociales, la cantante compartió cómo fue el proceso, y aseguró que no se trataba de una técnica especial de maquillaje, sino de un decolorado tal cual, en el que tras eliminar el tono negro de sus cejas, se pasó a un rubio amarillo, al más puro estilo Campanilla.

Una de las pioneras en las bleached eyebrows fue Madonna, pues tras lucir sus oscurísimas cejas que contrastaba con su cabellera rubia, optó por decolorarlas de rubio platinado; Lady Gaga y Kristen Stewart la imitaron años después.

