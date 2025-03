Razzie 2025: Madame Web y otras producciones premiadas como lo PEOR del cine

Los Golden Raspberry Awards, conocidos popularmente como los Razzies, volvieron a destacar lo peor del cine con su más reciente edición, cuyas “distinciones” fueron anunciadas el viernes 28 de febrero, apenas dos días antes de la entrega de los Premios Oscar. Este año, títulos como Madame Web, Joker: Folie à Deux, Unfrosted y Megalópolis se llevaron la mayor cantidad de reconocimientos negativos.

La producción de Sony Madame Web fue la gran “triunfadora” de la noche al obtener tres premios, incluyendo el de Peor Película. Además, Dakota Johnson fue reconocida como Peor Actriz, mientras que el guion también fue considerado el más deficiente del año. Desde su estreno, la película ambientada en el universo de Spider-Man había sido objeto de fuertes críticas por su narrativa confusa y actuaciones poco convincentes.

En una conversación con Bustle, Dakota Johnson manifestó su decepción con el proyecto, asegurando que el libreto sufrió cambios drásticos a lo largo de la producción. “A veces, en esta industria, te comprometes con algo y es una cosa, pero conforme avanza el proceso, se transforma en algo completamente distinto y te preguntas: ‘¡Espera, ¿qué está pasando?!’”, explicó la actriz. Asimismo, agregó que probablemente evitará participar en proyectos similares en el futuro: “Creo que nunca volveré a hacer algo así, simplemente no encajo en ese mundo. Ahora lo tengo claro”.

Por su parte, Joker: Folie à Deux, la esperada continuación de Joker (2019), también fue una de las películas castigadas en los Razzies. La cinta protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga obtuvo dos galardones: Peor Secuela y Peor Combinación en Pantalla para sus dos actores principales. A pesar del éxito rotundo de su predecesora, que le valió a Phoenix un Oscar, esta nueva entrega no logró conquistar a la crítica ni al público.

Otra producción que se llevó varios premios indeseados fue la comedia de Netflix Unfrosted, dirigida, escrita y protagonizada por Jerry Seinfeld. La película fue duramente criticada, y Seinfeld fue nombrado Peor Actor, mientras que su coestrella Amy Schumer se llevó el reconocimiento a Peor Actriz de Reparto.

También hubo espacio para el cineasta Francis Ford Coppola, cuyo ambicioso proyecto autofinanciado, Megalópolis, no se salvó de las críticas. Coppola fue distinguido como Peor Director del año, mientras que Jon Voight recibió el premio a Peor Actor de Reparto por su participación en varias películas, incluyendo Megalópolis, Reagan, Shadow Land y Strangers.

Lejos de sentirse ofendido, Coppola tomó con orgullo la distinción y compartió su postura en redes sociales. A través de Instagram, expresó: “Estoy encantado de aceptar el premio Razzie en tantas categorías importantes para Megalópolis, y por el distintivo honor de ser nominado como el peor director, peor guion y peor película en una época en la que tan pocos tienen el valor de ir contra las tendencias dominantes del cine contemporáneo”.

En su mensaje, también lanzó una crítica contundente contra la industria cinematográfica: “En este mundo destrozado de hoy, donde el ARTE se califica como si fuera lucha libre profesional, elegí NO seguir las reglas cobardes impuestas por una industria tan aterrorizada por el riesgo que —a pesar del enorme talento joven a su disposición— puede que no produzca películas que sean relevantes y vivas dentro de 50 años”.

No todo fue negativo en la ceremonia de los Razzies, pues el evento también otorgó su tradicional premio Redentor, que en esta ocasión fue para Pamela Anderson. La actriz, quien en 1996 recibió el galardón a Peor Nueva Estrella por Barb Wire, fue reconocida por su transformación profesional y su destacada actuación en The Last Showgirl.

Lista completa de “ganadores” en los Razzies 2025:

Peor película: Madame Web

Peor actor: Jerry Seinfeld (Unfrosted)

Peor actriz: Dakota Johnson (Madame Web)

Peor actor de reparto: Jon Voight (Megalópolis, Reagan, Shadow Land & Strangers)

Peor actriz de reparto: Amy Schumer (Unfrosted)

Peor director: Francis Ford Coppola (Megalópolis)

Peor combinación en pantalla: Joaquin Phoenix & Lady Gaga (Joker: Folie à Deux)

Peor precuela, remake, rip-off o secuela: Joker: Folie à Deux

Peor guion: Madame Web

BB