El actor estadounidense Kieran Culkin se alzó este domingo el Óscar a mejor actor de reparto por su interpretación en 'A Real Pain', imponiéndose a Edward Norton ('A Complete Unknown'), Guy Pearce ('The Brutalist'), Jeremy Strong ('The Apprentice') y Yura Borisov ('Anora').

Los Oscar 2025 arrancan con un emotivo homenaje por los incendios de Los Ángeles

La 97 edición de los Óscar arrancó este domingo en el Teatro Dolby con un emotivo segmento dedicado a la ciudad de Los Ángeles, que sufrió unos devastadores incendios en enero.

La gala comenzó con un vídeo recopilatorio de escenas de icónicas películas rodadas en Los Ángeles, con la aparición en ellas de figuras como Sylvester Stallone, Ryan Gosling, Robert Downey Jr., Margot Robbie o Brad Pitt, para acabar con un luminoso que rezaba: "Los Ángeles necesita tu ayuda".

Inmediatamente después, la estadounidense Ariana Grande y la británica Cynthia Erivo, ambas en el reparto de 'Wicked', interpretaron una versión de 'Somewhere over the rainbow'.

EFE