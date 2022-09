A finales del pasado mes de agosto y con lágrimas en los ojos, el actor y conductor mexicano Raúl Araiza compartió uno de los difíciles momentos por los que se encontraba atravesando luego de recaer en el alcoholismo.

El conductor detalló que el abandono de su padre y diversos problemas que desarrolló en su infancia, y que no supo tratar a tiempo, lo orillaron a encontrar en el alcohol a un falso amigo.

No obstante, tocar fondo lo hizo darse cuenta de lo que estaba pasando en su vida, razón por la cual decidió buscar ayuda profesional y decidió internarse, voluntariamente, en un centro de rehabilitación.

Han transcurrido varios días desde que el conductor de "Hoy" se confesó al público, y aunque él mismo reconoció que ha logrado un gran avance emocional, también reveló que tomará estos días de descanso para volver a la clínica y continuar con su terapia de mantenimiento.

"Estoy dedicado a hacer lo que tengo que hacer. Regreso al lugar donde estuve porque hay que seguir con las terapias, hay tarea qué hacer. Mi terapeuta está allá también; es un plan de estar trabajando", compartió en un reciente encuentro con los medios, y el cual publicó en su canal de YouTube la periodista Berenice Ortiz.

Raúl Araiza detalló que, a pesar de que tiene el completo apoyo de su familia, este es un proceso que tiene que continuar por él mismo, por lo que estos días de retiro los usará para conectar con su interior. "Me voy solo, a estar con mis rollos, mi onda. No soy muy clavado; me estoy disfrutando mucho, la verdad. Después de todo lo fuerte que estuvo, hay que aplicarlo", añadió.

El también actor compartió algunos detalles de su salud y afirmó que, para él, se encuentra en el mejor momento de su vida: "Estoy muy contento, creo que este es el mejor momento de toda mi vida. He estado muy alegre, muy sin peso de nada, sin preocuparme… y hay que seguir ahondando en eso".

En otros temas, también aclaró las suposiciones que había en torno a un posible romance con la actriz Candela Márquez, luego de que protagonizaran tremendo beso en el programa "Miembros al aire" donde ambos participan: "Ella es muy guapa, pero tiene su vida y sólo somos amigos".

Asimismo, reconoció que le está agarrando gusto a la soltería, y luego de poco más de seis meses de haber terminado su última relación sentimental, no está buscando tener nada con nadie, al menos por el momento.