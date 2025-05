Ramón Fernández honra a su abuelo con un EP que mezcla tradición y frescura

En el universo musical mexicano, donde el apellido Fernández representa historia, tradición y potencia vocal, un nuevo integrante de la dinastía da un paso al frente. Ramón Fernández, nieto de Vicente Fernández e hijo de Vicente Fernández Jr., lanzó a principios de 2025 su primer EP titulado 'Para Ti', un trabajo cargado de emociones, herencia y renovación artística.

La propuesta de Ramón no se limita a rendir homenaje a su linaje, sino que también presenta una identidad musical propia, con una fusión de sonidos que abarcan el pop, el regional mexicano y el country, a lo largo de cinco temas originales y el cover profundamente 'Estos Celos', la famosa canción escrita por Joan Sebastian que su abuelo popularizó y que, en esta nueva etapa, cobra vida bajo una nueva interpretación.

"Estoy súper contento, feliz de presentar por fin mi nuevo video oficial, la canción de ‘Estos Celos’. Es un video hermoso, bien íntimo para mí, muy especial", compartió en entrevista con EL INFORMADOR. "Fue un cover que hice en honor a mi abuelo, el video ha recibido muchas visitas y mucho apoyo".

Aunque el apellido conlleva una pesada carga de expectativas, Ramón ha sabido encontrar el equilibrio entre tributo y autenticidad. En su versión de 'Estos Celos' no sólo revisita una de las piezas más emblemáticas del repertorio de Vicente Fernández, sino que lo hace desde una visión personal, respetuosa y creativa. "Mi versión se escucha completamente diferente. Sí es la misma letra, pero desde el arreglo hasta las mezclas, el ritmo… hasta trae tololoche, con eso te puedo decir todo. Siento que le atiné al clavo. Lo escucho y me llena, me siento muy satisfecho. Y bueno, espero que la gente también sienta lo mismo".

El peso emocional de esta canción va más allá del homenaje a su abuelo. La letra, como reveló Ramón, tiene un significado especial para su familia. "Esta canción fue un bombazo de mi abuelo. Es composición del maestro Joan Sebastian, quien se la hizo de regalo a mi papá. Se la escribió, y esa canción se trata de mis papás. Por eso dice: ‘Contigo tenía todo y lo perdí, Sisi’, ella es mi mamá (Sissi Penichet). Por ello supe que era la canción perfecta para conectar con mi papá y con mi abuelo e interpretarla con cariño y con honor, pues, a mis padres y a mi querido abuelo. Para mí, todo lo que ha tocado mi abuelo es gigantesco y único".

El EP 'Para Ti' fue lanzado el 31 de enero de 2025 con el objetivo de dar a conocer la propuesta artística de Ramón de forma íntegra. "Quisimos presentar primero las seis canciones de jalón. Darle su tiempo de promoción, la gente, gracias a Dios, lo ha aceptado con los brazos abiertos y ahí vamos, echándole muchas ganas y toda la carne al asador", dijo. El 15 de mayo presentó el videoclip oficial de 'Estos Celos', pieza clave en la narrativa del proyecto.

Uno de los aspectos más personales del EP es su portada, una fotografía de Ramón cuando era niño, con audífonos puestos y una sonrisa genuina. No es una elección al azar. La imagen refleja, según el cantante, la conexión emocional que tiene con su yo del pasado.

"Quise escoger esa foto donde estoy de niño, de unos 4 o 5 años, demostrando por fuera muchísima fuerza, y sé que ese niño tuvo mucho miedo en su interior. Entonces quise dedicarle la portada a ese niño que soy yo en la foto, y que ese niño hoy ya es un hombre y está aquí presentando su proyecto para que ese niño siga dentro creyendo y creciendo, así lo veo".

El video de 'Estos Celos' también está cargado de simbolismo. Fue filmado en la Huerta Vieja, la hacienda familiar donde su abuelo grabó el videoclip original. Para Ramón, fue una experiencia mágica, aunque no exenta de improvisación.

"Yo me considero una persona que improvisa todo porque me gusta de esa manera, porque siempre sale mejor lo orgánico, en mi humilde opinión. Un día antes del video yo no tenía ni idea de dónde grabarlo, ni qué me iba a poner. El director me manda un mensaje en la noche sugiriendo que estaría increíble si algunas escenas se grabaron en donde fue el original de mi abuelo… se me hizo una idea padrísima. Al día siguiente ahí estábamos en la hacienda buscando exactamente el mismo lugar donde se grabó el original y dimos con él".

Desde las escenas en el mismo sitio que su abuelo hasta la presencia de una modelo que evoca las raíces familiares, Ramón quiso combinar la esencia del legado con su propia visión. "Sé que a mucha gente no lo recibirá de la mejor manera, pero para mí es un gran honor haberlo hecho así porque para mí mi abuelo es un gigante. Y el poder simplemente estar en un lugar donde él hizo cosas de música que ahora yo estoy haciendo, para mí fue increíble".

Sin embargo, aclara que su intención no fue imitar ni replicar, sino rendir tributo con identidad propia. "Siempre respetando su legado, el de mi familia. Porque al final lo que ves en ese video es el mismo lugar, ves mucho parecido a la familia, ves alguna esencia de mi familia, pero al final ves a Ramón, alias "El Pony" Fernández. Al final ves algo completamente nuevo, completamente original y fresco. Esa fue mi intención, desde mi estilo hasta mis tatuajes, mi voz, mi género que es country pop".

Aunque la música ocupa ahora gran parte de su vida, Ramón Fernández no descuida otros aspectos fundamentales para él. Empresario desde joven, comparte junto a su hermano Vicente un negocio de café en Guadalajara. Este emprendimiento refleja otro rostro del artista, el de un joven comprometido con su comunidad, su entorno y su futuro. "Me encuentro muy feliz porque tanto mi familia, mi música, como mi negocio de café son parte de mí. Lo veo como el compromiso y la responsabilidad más grande que he tenido".

A esto se suma una nueva etapa personal que lo llena de emoción pues está por convertirse en padre por segunda vez. "Estoy a pocos días del nacimiento de mi hija Penélope Fernández", comparte con orgullo. "Y bueno, pues aquí estoy para dedicarle mi 1000% a todos".

