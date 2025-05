Foo Fighters despiden a Josh Freese tras dos años como baterista de la banda

A dos años de haber sido anunciado como el sucesor del fallecido Taylor Hawkins, el baterista Josh Freese quedó fuera de Foo Fighters. La noticia fue dada a conocer por el propio músico a través de un comunicado en redes sociales, en el que expresó su sorpresa ante la decisión y aseguró no haber recibido explicación alguna.

"Los Foo Fighters me llamaron el lunes pasado para hacerme saber que ‘decidieron ir en una dirección distinta con su baterista’. No me dieron ninguna razón al respecto”, escribió Freese en su cuenta de Instagram. “No estoy enojado, sólo un poco en shock y con decepción”.

Reconocido por su extensa trayectoria como baterista de sesión y acompañante en vivo de artistas como Devo, A Perfect Circle, Nine Inch Nails, Sting y Paramore, Freese se integró oficialmente a Foo Fighters en mayo de 2023, un año después del fallecimiento de Taylor Hawkins.

Pese a la abrupta salida, el músico de 51 años procuró mantener una actitud conciliadora. “En cualquier caso, disfruté de los dos últimos años con ellos, tanto dentro como fuera del escenario, y apoyo lo que consideren mejor para la banda. En mis 40 años como baterista profesional, nunca me habían despedido de un grupo, así que no estoy enojado, solo un poco sorprendido y decepcionado. Pero como la mayoría de ustedes saben, siempre trabajé por mi cuenta y alterné entre bandas, así que estoy bien”.

La banda, por su parte, no ha emitido ninguna declaración oficial sobre la salida de Freese ni ha anunciado quién será su reemplazo en la batería. Hasta ahora, el único compromiso en el calendario de Foo Fighters es una presentación programada para el 4 de octubre en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, lo que marcará su regreso a los escenarios tras una pausa desde la primavera pasada.

Freese, con su característico sentido del humor, cerró el anuncio con una broma: “Estén atentos a mi lista de ‘Las 10 posibles razones por las que Josh fue expulsado de los Foo Fighters’”.

OB