Rammstein “prenderá” Puerto Vallarta

A discusión está si Rammstein es o no la mejor banda de metal alemana de todos los tiempos, lo indudable es el hecho de que ofrece uno de los mejores espectáculos en la actualidad: Toneladas de equipo entre instrumentos, luces, bocinas, personal y, por supuesto, sus característicos juegos pirotécnicos. Todo esto estará presente en los dos conciertos que darán en fin de año en Puerto Vallarta, sentencia Juan Carlos Guerrero, uno de los organizadores de los conciertos.

Guerrero recuerda que “nos costó mucho trabajo que accedieran porque ellos se manejan con mucho tiempo de anticipación, hacen sólo una gira cada cierto tiempo, hacen sus presentaciones ellos solos y los festivales europeos los acaparan, por eso cuando me dijeron que estaba la posibilidad de que Rammstein encabezara el Corona Hell and Heaven 2016 no lo dudé ni un segundo, es una banda que está a la altura de las mayores bandas de la historia, porque te guste o no la banda, el show que presentan es de otro nivel”.

El festival reunió a más de 80 mil personas en el Auditorio Hermanos Rodríguez de la capital y se sembró la semilla para que muy pronto regresaran a tierra azteca Lindemann y compañía. Dos años después se conjugan tres factores: su nuevo disco, su amor por México y sus ganas de hacer un concierto en la playa, muy al estilo de su video “Mein land”.

Con toda su artillería

“Ellos no juegan si no cuentan con sus balones y uniformes completos, no será showcase o un acústico, es Rammstein con todo su equipo”, asegura Guerrero a la par de confesar que tuvieron la opción de realizar el evento en otra playa, pero al ser tapatíos, la fiesta la querían en casa: “La gente que maneja a la banda nos buscó porque querían hacer un concierto en la playa y qué mejor que en México, ellos aman nuestro país”. Y ese amor ha quedado de manifiesto en las cuatro veces que se han presentado en territorio nacional; en una de sus visitas acudieron a las pirámides de Teotihuacán e incluso en su quinto disco, “Rosenrot”, cantan una canción en español acompañada de una sonora trompeta característica del mariachi.

Será el 31 de diciembre y el 2 de enero cuando los teutones ofrezcan por primera vez conciertos de esta naturaleza, mismos que están principalmente pensados para esos fanáticos de cepa metalera que quieren disfrutar de la brisa marina acompañada de pesados riffs. Los dos conciertos que brindarán Till Lindemann, Richard Z. Kruspe, Christoph Schneider, Oliver Riedel, Paul H. Landers y Christian ‘Flake’ Lorenz se llevarán a cabo en la Explanada Flamingos (Febrorio Uribe 170, Las Glorias).

Alta demanda de boletos

Cada uno de los conciertos tendrá capacidad para cinco mil personas: cuatro mil en zona general ( $225 USD) y mil en VIP ($395 USD), mismos que levantaron una ola de comentarios debido a su alto costo. “En México sí hay dinero, esta es la prueba, estamos seguros que será un sold-out. Será un concierto en el que podremos escuchar por primera vez en vivo sus nuevas canciones y sus grandes éxitos, será un espectáculo único en la historia de México y de Rammstein”. Para su primer recital, que se llevará para recibir el año nuevo, las localidades tanto general como VIP se encuentran agotadas, sólo quedan algunos accesos para la segunda fecha.

Nuevo disco, casi listo

16 de octubre de 2009 fue el día en que se editó “Liebe ist für alle da” (“El amor está ahí para todos”), último álbum de Rammstein; si bien un par de años después se lanzó un disco compilatorio y este 2017 un nuevo álbum en directo desde París, los fans están ansiosos de escuchar nuevo material, mismo que ya está en su etapa final, una que incluye arreglos de orquesta y coros, así lo dio a conocer la propia banda a través de sus redes sociales, a la vez de afirmar que la nueva placa podrá ser disfrutada en el primer trimestre del 2019.