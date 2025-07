¿Quién fue el culpable de la muerte de Amy Winehouse?

Tras el lamentable deceso de Amy Winehouse el 23 de julio de 2011, la famosa cantante de soul, jazz, R&B ingresó en el terrible grupo de los 27 , listado de todos aquellos artistas que murieron con la misma edad en el punto más álgido de sus careras artísticas, tal fue el caso de Janis Joplin, Kurt Cobain y Jimi Hendrix, por mencionar algunos.

El debut de la cantante británica fue en el 2003, con el álbum Frank, que si bien fue elogiado por la crítica musical, no logró buenas ventas. Sin embargo, Winehouse salta a la fama en 2006 gracias al lanzamiento de Back to Black, producción gracias a la cual ganó protagonismo en la escena artística, no solo de Reino Unido, sino de Europa y Estados Unidos, alcanzando ventas récord en 2007 a nivel mundial, con 6 millones de copias vendidas .

Lo más destacado del estilo en las producciones de Amy, que le valieron convertirse en la primera artista británica en ganar cinco premios Grammy en solo una noche, fueron su característica voz, la crudeza de las letras en sus canciones, su peculiar estética desenfadada y su carisma para con su público.

Sin embargo, la vida de la estrella musical era completamente distinta bajo los escenarios, pues en su vida personal e intimidad la británica sufría de depresión y de bulimia. Todos sus fantasmas y problemas personales se agravaron durante la relación amorosa que sostuvo con Blake Fielder .

Fielder fue el impulsor de un camino de autodestrucción que incluyó drogas, alcohol e inestabilidad durante su relación, situaciones que gravaron los malestares de una joven propensa a la autodestrucción .

Se casaron en Miami en 2007. Desde su matrimonio, se les atrapó en más de una ocasión, protagonizando discusiones en estados inconvenientes durante eventos musicales a los que la artista y el productor eran invitados.

En 2008, Amy Winehouse canceló una gira por Europa debido a que se sentía agotada, pero semanas después se dio a conocer que había sido ingresada por una sobredosis de diversas drogas y alcoholismo a un centro de rehabilitación.

Meses después, ofreció un concierto en Lisboa en estado de ebriedad, lo que dejó desilusionados y molestos a los fanáticos en medio de una presentación torpe e inentendible. Poco después, le diagnosticaron un enfisema, producto del consumo de drogas.

Todo terminó de empeorar en 2009, cuando Blake Fielder le pidió el matrimonio a la cantante estando este en la cárcel, lo que motivó a Winehouse a refugiarse en las drogas y el alcohol.

En 2011 Amy Winehouse volvió a presentarse en estado inconveniente en Belgrado, en la inolvidable última presentación de la cantante que terminó entre abucheos, insultos y la indignación de miles de fanáticos. Después de este concierto, la BBC realizó la nota acerca de esta terrible presentación, y declararon que se cancelaría el resto de la gira " tras ser abucheada en un concierto por miles de 'fans' a los que indignó su estado aparentemente ebrio. / Winehouse cantó de modo ininteligible durante 90 minutos, se tropezó y dejó caer el micrófono al suelo [...] Los conciertos anulados se iban a celebrar en Estambul (Turquía) el lunes y en Atenas (Grecia) el miércoles. / Un portavoz dijo que a Winehouse le gustaría pedir perdón a sus seguidores, pero 'cree que esto es lo correcto' ".

¿Quién fue el culpable de la muerte de Amy Winehouse?

El cuerpo de la cantante fue encontrado por su guardaespaldas; se puso en contacto con los servicios de emergencia, pero estos ya nada pudieron hacer. Murió a los 27 años junto a tres botellas de vodka. La autopsia reveló que su muerte se originó por una ingesta de alcohol excesiva, además las pruebas toxicológicas no encontraron restos de otras sustancias ilegales.

Amy Winehouse tuvo problemas emocionales y psicológicos que la arrastraron toda su vida a la autodestrucción que la arrastraron a la bulimia, las adicciones y el alcoholismo, pero sus problemas se agravaron después de conocer a Blake Fielder, quien no fungió como un apoyo o un estímulo para que la cantante buscara mejorar, sino que terminó por hundirla en la desgracia .

En 2018, Fielder confesó en una entrevista que siempre " llevaría la carga de la culpa consigo " y en septiembre de 2024, coincidiendo con el que hubiera sido el 40 cumpleaños de la cantante, concedió una entrevista al programa Good Morning Britain para reconocer que es consciente de que mucha gente le considera responsable de la muerte de la leyenda del soul Amy Winehouse.

" Era un drogadicto de veintitantos años y no tenía ni idea de qué hacer para desintoxicarme y mucho menos de cómo ayudar otra persona que, además, formaba parte del engranaje de una gran discográfica mientras había intereses creados para que siguiera actuando[...] Es devastador que no esté aquí. Pensé en ella esta mañana cuando le deseé feliz cumpleaños. Era mi mejor amiga ", confesó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF