El último concierto de Ozzy Osbourne con su legendaria banda, Black Sabbath, será inmortalizado en la gran pantalla. Tras su fallecimiento a los 76 años, su imagen y legado quedarán plasmados en el largometraje “Back To The Beginning: Ozzy’s Final Bow”, que se estrenará en salas de cine en 2026.

Anunciado recientemente a través de las redes sociales de su sello discográfico, el filme es presentado como “una carta de amor a Ozzy”, y ofrecerá una versión especial del monumental show de despedida que tuvo lugar el pasado 5 de julio en Villa Park, Birmingham, la ciudad natal del “Príncipe de las Tinieblas”.

En esa jornada histórica, Ozzy recorrió los grandes éxitos de su carrera acompañado por una alineación estelar de invitados y bandas, entre ellas: Metallica, Guns N’ Roses, Tool, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax, Rival Sons, Andrew Watt y Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Dave Ellefson y David Draiman (Disturbed).

Con una duración que superó las diez horas, “Back To The Beginning” se convirtió en el concierto más largo en la historia del metal.

La transmisión en vivo del evento, disponible mediante boleto pagado (alrededor de 300 pesos más cargo por servicio), batió récords: más de 5.8 millones de personas siguieron el espectáculo en streaming, convirtiéndose en el concierto de metal más visto de todos los tiempos.

Además de ser un hito musical, el evento tuvo un propósito solidario. La recaudación superó los 140 millones de libras esterlinas (unos 178 millones de dólares), siendo destinada a organizaciones benéficas como Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital y Acorn Children’s Hospice. Se trató de la mayor recaudación en la historia de un concierto benéfico de rock o metal.

Aunque aún no se han confirmado las fechas específicas de estreno ni los países en los que se proyectará, el lanzamiento en cines de “Back To The Beginning” promete ser una despedida épica para uno de los artistas más influyentes del siglo XX y XXI.

Ozzy se fue, pero su última ovación apenas comienza.

Recuento de polémicas

Episodios que forjaron la leyenda de Ozzy

Más allá de su talento como músico y su legado en la historia del heavy metal, Ozzy Osbourne se ha convertido en una figura mítica del rock gracias a una vida marcada por el caos, los excesos y los escándalos. Su trayectoria, tanto dentro como fuera del escenario, está repleta de anécdotas tan perturbadoras como surrealistas que han cimentado su reputación como el verdadero “Príncipe de las Tinieblas”. Estos son diez de los momentos más controversiales que definieron su leyenda.

El día que mordió un murciélago vivo: Durante un concierto en Iowa en 1982, mientras promovía el disco “Diary of a Madman”, un fan arrojó al escenario lo que Osbourne creyó era un murciélago de juguete. Sin pensarlo, lo mordió como parte del espectáculo, pero enseguida se dio cuenta de que el animal era real. “Sentí los huesos crujir y el sabor de la sangre”, escribió después en sus memorias I Am Ozzy.

El incidente del Álamo: Ese mismo año, en una visita a San Antonio, Texas, Ozzy salió a caminar ebrio por las calles. Vestía ropa deportiva de su esposa Sharon porque ella le había escondido la suya para evitar precisamente ese tipo de incidentes. Necesitado de orinar, lo hizo junto a una estatua histórica: el cenotafio del Álamo. Fue arrestado y se le prohibió volver a la ciudad hasta 1992.

Su despido de Black Sabbath: En 1979, su relación con Black Sabbath llegó a un punto sin retorno. Su abuso de drogas, ausencias en el estudio y comportamiento errático motivaron a sus compañeros, liderados por Tony Iommi, a despedirlo. Aunque fue un golpe duro, Osbourne reconoció que también deseaba explorar nuevos caminos musicales.

Destrucción en hoteles: En una de sus muchas estadías en hoteles de lujo, arrojó un televisor por la ventana del Four Seasons, casi golpeando a un transeúnte. El episodio, que terminó en una cuantiosa factura por reparaciones, se convirtió en una de las historias más repetidas de su carrera y símbolo del desenfreno que lo caracterizaba.

Rehabilitación y desfiguros en la Casa Blanca: Cuando Sharon lo llevó al Centro Betty Ford, Ozzy creyó que iba a un club para aprender a beber como James Bond. Vestido con traje de Armani y con los bolsillos llenos de sustancias ilegales, preguntó inocentemente dónde estaba el bar. Años después, apareció ebrio en una cena de corresponsales en la Casa Blanca, donde incluso el entonces presidente George W. Bush lo llamó erróneamente “Oz-Burn”.

Pintura con sangre de tiburón: En una gira con Black Sabbath, Ozzy desmembró un tiburón muerto en la habitación de un hotel y usó su sangre para pintar las paredes. La grotesca escena fue relatada por Tony Iommi en su libro “Iron Man”, donde también recuerda otros actos igual de desquiciados, como prenderle fuego al baterista Bill Ward después de empaparlo con alcohol.

El incidente de la paloma: En 1981, durante una reunión con ejecutivos de Epic Records para lanzar “Blizzard of Ozz”, Osbourne apareció intoxicado y, en lugar de liberar palomas como símbolo de paz, tomó una y le arrancó la cabeza con los dientes. El acto dejó en shock a todos los presentes y selló su imagen como una figura impredecible y perturbadora.

Problemas legales: Osbourne fue demandado en 1987 por los padres de un adolescente de 19 años que murió por suicidio mientras escuchaba su canción “Suicide Solution”. La demanda fue desestimada. Osbourne dijo que la canción realmente trataba sobre los peligros del alcohol, que causó la muerte de su amigo Bon Scott, cantante principal de AC/DC.

