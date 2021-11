¿Quién es la máscara? 2021: Sandra Echeverría sorprende tras destaparse

Durante el octavo programa de “¿Quién es la máscara?”, la actriz Sandra Echeverría sorprendió tras destaparse de su personaje “Androide” luego de su presentación de “Titanium”.

Fueron las investigadoras Mónica Huarte y Yuri quienes descubrieron a Echeverría, quien estaba en zona de riesgo junto al personaje misteriosos de “Perezoso”. Juanpa Zurita dijo que “Androide” era Camila Sodi; Carlos Rivera apostó por Melissa Barrera. ¿Tú quién pensaste que era?

La eliminación de “Android” este domingo acerca a los demás personajes a la final de “¿Quién es la máscara?” 2021.

Sobre su participación, Echeverría compartió que disfrutó ponerse la máscara del personaje: “Me hiciste volver a bailar, me hiciste sudar y me hiciste gozar, jugar y sufrir de nervios de salir cada domingo pero, sobre todo, me hiciste darme cuenta de que todo lo que nos proponemos podemos lograrlo”.

¿Quién es Sandra Echeverría?

La actriz y cantante Sandra Echeverría se hizo famosa por protagonizar telenovelas como “La Fuerza del Destino” y “La Usurpadora”.

También ha participado en cintas cinematográficas como “Cambio de ruta”, “El día de la unión”, por mencionar algunas. Y no es todo, porque Echeverría también se está sumergiendo al mundo musical con el género regional mexicano.

¿Qué personajes aún compiten en “Quién es la máscara”?

Los personajes que podrían llegar a la final de “¿Quién es la máscara?” 2021 son:

“Apache”

“Carnivora”

“Gitana”

“La Hueva”

“Perezoso”

“¿Quién es la máscara?” se transmite todos los domingos a las 20:30 horas por Las Estrellas.

AC