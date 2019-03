¿Quién era Luke Perry, estrella de "Beverly Hills, 90210"?

El actor Luke Perry saltó al estrellato por su papel como el estudiante de secundaria "Dylan McKay" en "Beverly Hills, 90210", aunque este no fue su único papel en la industria pues también estuvo involucrado en producciones como "Riverdale" y "Oz".

El actor y productor nació en Mansfield, Ohio, el 11 de octubre de 1966 con el nombre Coy Luther Perry III. Al terminar la secundaria se mudó a Los Ángeles para perseguir su carrera de actuación debido a que no encontró las oportunidades en su lugar natal.

Comenzó su carrera en la actuación a principios de los años 80 y se convirtió en un nombre popular cuando se lanzó la serie de "Beverly Hills, 90210", aunque participó en otras producciones como "Another World", "Oz", "Jeremiah", "Windfall", "John from Cincinatti" y "Body of Proof", detalló "TMZ".

También destacó por "El quinto elemento" y "Buffy, la cazavampiros", de acuerdo con IMDB.

Uno de los papeles más recientes fue como el padre de "Archie" en el programa de televisión "Riverdale".

Estuvo en producciones pequeñas e independientes, llegando a co-producir series. Estuvo casado con Rachel Sharp.

Estaba previsto que Luke Perry hiciera cameos para el regreso de la serie "Beverly Hills 902010", aunque también tendría un papel en "Once Upon a Time in Hollywood", la próxima película de Quentin Tarantino.

JB