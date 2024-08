Queens of the Stone Age cancela su participación en el Corona Capital 2024

Los fanáticos mexicanos de Queens of the Stone Age se quedarán con las ganas de ver a su banda preferida en vivo. La banda que estaba agendada para ser una de las teloneras en el domingo de cierre del Corona Capital 2024 acaba de anunciar que no se va a poder presentar en tierras mexicanas. Esto después de cancelar varias fechas inscritas en su tour mundial debido a los problemas de salud que aquejan a uno de sus músicos.

A través de un comunicado oficial que fue difundido en sus redes sociales, Queens of the Stone Age anunció la cancelación de todos sus eventos del 2024 . Esto derivado de que Josh Homme debiera recibir atención médica esencial por lo que resta del año. En el mismo mensaje se muestra que unos de los conciertos pudieron ser pospuestos, sin embargo, su presentación en el Corona Capital ha quedado cancelada.

La banda agradece el apoyo y espera que en 2025, su música se pueda reencontrar con sus fanáticos. Hace cuatro semanas, Queens Of the Stone Age ya había cancelado una serie de conciertos que estaban agendados fuera de los Estados Unidos, de donde es originaria la banda.

La noticia ha generado preocupación entre los seguidores de la banda. En junio del año pasado, Josh Homme fue diagnosticado con cáncer a sus 51 años de edad.

Hasta el momento, la organización del Corona Capital 2024 no ha anunciado si habrá algún reemplazo para este espectáculo estelar de la edición de este año. Mientras tanto, usuarios en redes especulan un tanto en broma sobre quién sería capaz de aparecer en el hueco que ha dejado Queens of the Stone Age en el cartel.

