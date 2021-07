“¿Qué pasa con los hombres?”…  Nathy Peluso se lo cuestiona

La música tiene el don de divertir, pero también de empoderar y la que está desarrollando Nathy Peluso tiene ambas características. La cantautora se encuentra en la promoción de su reciente sencillo “Mafiosa”, el cual es un manifiesto a ritmo de salsa donde ella cuestiona a los hombres por qué les tienen miedo a las mujeres seguras de sí mismas.

La argentina tiene la característica de que las letras de sus temas se vuelven mantras en la vida de las personas, como aquella que dice: “Una pe… sorprendente, curvilínea y elocuente”, frase que le dio la vuelta al mundo y se hizo viral con las coreografías que se ven en TikTok, por lo que “Mafiosa” no será la excepción, el videoclip ya está disponible en YouTube, la parte creativa corre a cargo de ella, mientras que el clip es dirigido por Agustín Puente.

“Es una canción llena de verdades, de ironía, de goce, de pasión y de muchos sentimientos. Es muy pícaro el tema, porque habla de una cosa que ya nos termina molestando a las mujeres, que es que los hombres se asusten de nosotras porque somos seguras, pero (la canción) se lo toma con humor y hasta con un poco de tristeza, porque al final me como las lágrimas y tiro para adelante”, pero sí se les pide una respuesta a los hombres, “quisiera saber qué es lo que sucede, explíquenmelo, estoy acá para escucharlos”, lanza la interrogante durante su entrevista con EL INFORMADOR.

Expresa que no sabe si los hombres son complejos, pero sí que hay algo que se repite en las conversaciones con las chicas, “se pone siempre sobre la mesa el tema de mira… ‘al final no vino, al final no llamó, al final se asustó, al final no se atrevió’… what's is happening?”.

Este fenómeno sentimental siempre ha sido una constante y ahora en la actualidad se le conoce como “ghostear”, que es cuando dos personas se gustan, fluye la comunicación y el romance, y de uno momento a otro, una de las dos personas desaparece.

Entonces, este tópico donde los hombres se asustan con las mujeres poderosas, Nathy lo expone a ritmo de salsa, lo que le parece interesante porque no recuerda que este tipo de conversaciones las haya escuchado antes, teniendo de base este género musical tan representativo para América Latina.

“Me gustaba que tuviera una temática muy femenina y que respirara mucho poder. Cuando escribes una canción, déjate llevar, ahí se encuentra la magia de dejarse atravesar por la música. Yo ni siquiera planeé escribir ‘Mafiosa’, puse un ritmo de salsa y me salió esta canción, y otro día podría haber salido más rockera, pero esta vez le tocó a la salsa y me parece como un conjunto de elementos muy bonitos”.

Además, la salsa que presenta Nathy es atemporal, conjuga la esencia del pasado con la actualidad de este presente: “A mí me gusta trabajar con la atemporalidad en la música, en lo audiovisual y bueno, el folclor a mí me enamora mucho y me seduce, tanto como para usarlo en mis composiciones y acercárselo a la gente. Es verdad que la salsa como tal está como muy estigmatizada y me apetecía traerla a la modernidad porque es algo que consumo día a día y me gustaría que la gente también lo disfrute así”.

Nathy pertenece a una generación de mujeres artistas que hacen trabajo en equipo, donde todas se impulsan, muestra de ello es su colaboración con Karol G en “Gato malo”.

La cantautora se encuentra de gira por ciudades de Europa con su “Calambre Tour”, “está siendo un tour muy lindo y diferente porque la gente está sentada. Entonces, se disfruta de otra manera porque hay menos distracciones, es un público muy entregado, muy atento y muy agradecido porque hemos estado mucho tiempo sin música en directo”.

Espera que pronto también se den fechas para Latinoamérica a medida que la pandemia lo permita, por lo pronto adelanta que estará dentro de poco en Cancún.

Visualmente impresionante

El video de “Mafiosa” visualmente es impresionante al mostrar escenas con una amplia paleta de colores, escenarios que la argentina creó: “Quería que fuera vanguardista, porque la verdad es que los videos de salsa de las mujeres que yo conozco son maravillosos. Los de Gloria Estefan a mí me han marcado, pero siempre son muy correctos y son muy estéticos y muy fotográficos, y todo muy correcto. Claro. Yo tenía ganas de hacer quilombo porque es necesario que se empiece a ver la salsa como algo estético, como algo moderno, como se le ve al pop, al trap. O sea, ya está bien que la salsa sea algo de viejos, ¿no? La salsa es exquisita”.

