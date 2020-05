¿Qué hacen y cómo lucen los actores de "Soy tu fan"?

Hace 10 años, quién no cantó: “Faan, faan, faan, faan... De todo lo que nos pasó, el día en que te conocí me encandiló tu mala facha… Faan”. Con este tema de Sandoval iniciaba la serie “Soy tu fan”, una producción de Canana Films y Once TV México que un 28 de abril de 2010 a las 22:30 horas marcó un antes y un después en las series en español en México.

Creada por Dolores Fonzi y Constanza Novickm, y protagonizada por Ana Claudia Talancón y Martín Altomaro, la serie presenta la vida de Carla “Charly”, quien se encuentra deprimida, pues acaba de terminar una relación de tres años con Julián. Al poco tiempo, en un café, conoce a Nicolás, quien se enamora de ella instantáneamente y a partir de ahí comienza esta historia de dos temporadas.

El regreso de la serie “Soy tu fan” es una de las peticiones más aclamadas de los mexicanos. Y aunque Ana Claudia Talancón ha asegurado que la historia no ha muerto, el regreso sigue haciendo esperar a los fans. Sin embargo, el viernes Johanna Murillo, quien dio vida a “Fernanda de la Peña”, una de las mejores amigas de “Charly”, anunció a través de sus redes sociales que el elenco vivirá un reencuentro mañana lunes 4 de mayo. La actriz compartió una imagen donde hace oficial la cita por Facebook Live a las 21:00 horas de México y que también será transmitida en Argentina. La transmisión será por la cuenta de Facebook de Pin Point con @pinpointcomunicación.

La imagen detalla la participación de los actores, que incluye a: Ana Claudia Talancón (“Charly”), Martín Altomaro (“Nico”), Juan Pablo Medina (“Iñaqui”), Johanna Murillo (“Fernanda”), Marcela Guirado (“Ana”), Gonzalo García Vivanco (“Diego”), Edwarda Gurrola (“Vanessa”), Maya Zapata (“Rocío”) y Osvaldo Benavides (“Julián”). Conoce cómo lucen hoy en día estos actores y en qué van sus carreras.

