Pulso GNP revela su cartel oficial 2025

El festival Pulso GNP reveló este miércoles el cartel oficial de su edición 2025.

Por séptimo año consecutivo, este evento musical pondrá a cantar y bailar a los fans queretanos con grandes artistas, que van desde bandas consagradas internacionalmente a talentos mexicanos.

A través de sus redes sociales, los organizadores publicaron un video para anunciar el elenco que se presentará este próximo 25 de octubre en el Autódromo de Querétaro, y que encabezan Empire of the sun, Zoé y The Chainsmokers.

Otro de los nombres que llama la atención es el del legendario Billy Idol, quien regresa a los escenarios mexicanos.

Caballo Dorado también aparece en el line up, mientras que El gran silencio y La Maldita vecindad armarán el slam.

Para completar el elenco están:

Enjambre

Latin Mafia

Nathy Peluso

Bandalos Chinos

Carlo Sadness

Elsa y Elmar

Joaquín Medina

Meme del Real

Pilaseca

Porter

Tino el Pingüino

Los boletos para el Pulso GNP, como la gran mayoría de festivales en México, tendrá varias fases de venta. La primera, una solo para fans, sucedió hace algunas semanas.

Sin embargo, la fase número 1, de acuerdo con los organizadores, se llevará a cabo este próximo 25 de julio con una preventa para clientes Banamex; la venta general será un día después.

Para las fases 2 y 3 aún no hay fecha tentativa, pero se espera que el precio de las entradas suba considerablemente.

Esta es la lista de precios:

Fase 1: mil 870 pesos

Fase 2: 2 mil 60 pesos

Fase 3: 2 mil 500 pesos.

¡Este lineup hará latir nuestro #PulsoGNP25!

Querétaro nos vemos en octubre... ☁️☀️��#Viviresincreíble

#PreventaBanamex: 25 de julio.

Venta general a partir del: 26 de julio. pic.twitter.com/jHIyOUjez1 — Festival Pulso GNP (@PulsoGNP) July 23, 2025

SV