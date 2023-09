Hoy, a través de la señal de E! Entertainment, a las 23:00 horas, será el estreno de la tercera temporada del talk show “Con Carmen”, el cual es conducido por la actriz Carmen Aub, quien ahora también se desarrolla como productora ejecutiva de su programa. La emisión ofrecerá invitados especiales en donde hablarán de experiencias de vida y reflexiones sin censura en temas como salud mental, amor propio y empoderamiento femenino, entre otros tópicos actuales.

En entrevista con EL INFORMADOR, explica que desde que comenzó el proyecto sentía una responsabilidad muy grande aunque no fuera productora: “Ya que la idea nace de una conversación (casual) con Marcello Coltro, quien es la cabeza de E! para Latinoamérica. Y cuando le comento de esta idea que tenía de 'Con Carmen', a partir de ahí sentí que estaba naciendo este hijo mío. Y aunque no era oficial, sabía que tenía una responsabilidad más allá de ser la presentadora. Además, es un programa que lleva mi nombre, así que quieras o no, desde el principio me atreví a decir mi punto de vista, a escuchar lo que los demás tenían que decir y lo que debía mejorar, así que desde un inicio ya me sentía productora ejecutiva y después vino el título oficial”.

Sobre qué funciones tiene como productora y qué sello le ha puesto al show con este puesto, resalta: “Un productor lo que hace es orquestar toda la banda, es el que acomoda todo, para que por ejemplo, nosotros que grabamos el programa durante una semana, haciendo dos capítulos de lunes a sábado, organicemos que los invitados puedan asistir a la hora que es”, además, también el productor debe involucrarse en el catering y aprobar el vestuario, entre otras activadas.

“Yo, como productora ejecutiva, traje la idea inicial, que gracias también a los productores fue evolucionando (para convertirse) en lo que ahora es ‘Con Carmen’. Y también ayudo en la filtración de los temas y qué ángulos vamos a tocar en cada uno”.

Luego de tener certeza de esto, se informan de los temas seleccionados para después proponer a los invitados: los especialistas, los panelistas y las celebridades. “En esta temporada también propuse el tener una llamada inicial con cada uno de los panelistas, porque ya que son personas comunes, por decirlo de alguna manera, si les pones una cámara enfrente, se sienten nerviosos, o no saben cómo funciona el detrás de escena de cada capítulo que estamos grabando, así que se trata de explicarles mejor de lo que vamos a hablar y cómo va a funcionar el programa para que sientan esta complicidad a la hora de llegar al set, así que el dejarlos ser parte de este proceso es una de las responsabilidades que tengo yo”.

Señala que los temas que el público está por ver, los abordó desde la curiosidad: “Por ejemplo, del tema de neurodivergencia yo no sé nada, y por más que pueda buscar información, yo no puedo llegar al programa pretendiendo que sé todo acerca de esto, porque entonces limito la creatividad de mis preguntas y limito el aprender en cada programa. También es el no tener miedo a exponerme, incluso si digo cosas que están políticamente incorrectas, porque si no las digo, no me doy cuenta y ahí es donde yo podría corregir mis comentarios y mi forma de pensar”. Además, refiere que los panelistas son gente que vive con esto, entonces también se trata de tener empatía.

El aprendizaje

Carmen reconoce que participar en un programa como este reality show le ha permitido descubrirse a ella misma a través de las conversaciones que ha tenido en esta reciente temporada y confiesa: “Me he dado cuenta que aunque hemos avanzado mucho como sociedad y hay temas que creemos que ya se hablaron lo suficiente, todavía hay mucho trabajo detrás, todavía existen muchos prejuicios, todavía las personas siguen muy condicionadas a lo que les dijeron en casa o lo que ven en redes sociales, y no se cuestionan realmente quiénes son y qué creencias tienen realmente”, finaliza.

CT