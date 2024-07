Princesa de Dubái pidió su divorcio vía Instagram, así fue el mensaje

El pasado 17 de julio seguidores y usuarios de redes sociales se sorprendieron con la publicación de la noticia por parte de la hija del primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái sobre su deseo de divorciarse de su esposo.

La princesa Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum , realizó una publicación vía su usuario oficial en Instagram como un mensaje para su esposo jeque Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum: "Querido esposo, como estás ocupado con otros compañeros, por la presente declaro nuestro divorcio".

La boda entre Sheikha Mahra y Mana Al Maktoum se celebró en junio del año pasado, por lo que dicha publicación dejó sorprendidos a los seguidores de la pareja ya que se tratase de poco más de un año desde el inicio de su matrimonio en el Dubai World Trade Center.

Mientras que la princesa Sheikha Mahra de 30 años pone fin a su matrimonio un año más tarde, por lo que añadió en su publicación: "Me divorció de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti" haciendo referencia a la práctica islámica conocida como triple talaq que le permite a los maridos divorciarse de sus esposas repitiendo tres veces esta frase.

En este año la pareja le dio la bienvenida su primera hija el pasado mayo, sin embargo, ya se tenían pistas sobre la separación de la princesa de Dubái con el jeque por la foto que compartió el pasado 4 de junio, junto a su hija con la descripción, " Solo nosotras dos "

Ante el deseo público de divorciarse de su esposo, la princesa Sheikha Mahra concluyó la publicación con "Cuídate. Tu ex esposa".

