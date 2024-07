Los rumores resultaron ser ciertos: los influencers Gomita y Adrián Marcelo son los más recientes en unirse a la segunda temporada de "La casa de los famosos México".

La noticia fue confirmada este viernes durante una transmisión en vivo en TikTok, presentada por Wendy Guevara, la ganadora de la edición anterior.

Wendy, quien condujo el en vivo en la cuenta del programa, visitó la habitación de hotel donde se hospedan Gomita y Adrián Marcelo. Durante la transmisión, conversó con ellos y anunció oficialmente su participación en el reality, que comenzará este domingo a las 20:30 horas por el canal de Las Estrellas.

¿Quién es Gomita y Adrián Marcelo?

El nombre real de Gomita es Aracely Ordaz, una creadora de contenido en redes sociales, incluida YouTube. El año pasado, Aracely formó parte del elenco de "Hotel VIP" de Televisa, conducido por Roberto Palazuelos, donde fue eliminada. Además, se ha destacado como conductora.

Gomita, conocida por su actitud irreverente y su amor por la fiesta, comentó: "No me voy a justificar si la cagué, pero soy un ser humano; soy una persona sentimental, pero no débil." Para mantener su participación en el programa en secreto, reveló que tuvo que mentir a sus seres cercanos, diciéndoles que iría a un viaje.

Por otro lado, Adrián Marcelo es un youtuber regiomontano conocido por su irreverencia y humor ácido, además de ser conductor y protagonista de algunas polémicas en redes sociales.

Con la incorporación de Gomita y Adrián Marcelo, la lista de celebridades que entrarán en "La Casa de los Famosos México" queda completa.

El elenco incluye a Mario Bezares, Brigitte Bozzo, Shanik Berman, Agustín Fernández, Arath de la Torre, Sabine Moussier, Potro Caballero, Ricardo Peralta, Karime Pindter, Mariana Echeverría, Gala Montes, Sian Chiong, Gomita y Adrián Marcelo.

YC