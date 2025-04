Blue Origin recibe críticas de artistas de Hollywood tras su último vuelo espacial

El vuelo espacial de Blue Origin, que se llevó a cabo el pasado 14 de abril con la primera tripulación compuesta exclusivamente por mujeres, ha sido objeto de memes y críticas por parte de usuarios de redes sociales e incluso de celebridades de Hollywood.

El viaje tuvo una duración de 11 minutos y contó con la participación de la cantante Katy Perry, la ingeniera aeroespacial Aisha Bowe, la activista Amanda Nguyen, la productora Kerianne Flynn, la periodista y escritora Lauren Sánchez, esposa de Jeff Bezos; y la presentadora de CBS Mornings, Gayle King.

Ante este evento, celebridades como Amy Schumer, Olivia Wilde y Emily Ratajkowski, han mostrado su desacuerdo por medio de sus redes sociales, reprochando a la empresa su objetivo y su impacto medioambiental.

La actriz y directora de cine, Olivia Wilde, publicó en una historia de Instagram un meme que incluía la foto de Perry besando el suelo tras salir de la nave y cuyo pie de foto decía: "Descendiendo de un vuelo comercial en 2025", a lo que Wilde añadió: "Supongo que con mil millones de dólares se compraron buenos memes".

La comediante Amy Schumer, compartió un video sarcástico en Instagram donde anunciaba en tono de broma que había sido invitada a última hora a una misión espacial.

"Chicos, en el último segundo me agregaron al viaje y me voy al espacio", dijo mientras sostenía un juguete de Black Panther, haciendo referencia a los objetos que llevaron las mujeres en el viaje: "Voy a llevar esto. No significa nada para mí, pero estaba en mi bolso y justo estaba en el metro cuando recibí el mensaje: ¡¿Quieres ir al espacio?' Así que me voy", añadió.

La modelo y actriz Ratajkowski fue una de las más críticas y serias al hablar del acontecimiento, y a través de un video de TikTok mencionó que estaba "disgustada".

"Dices que te importa la Madre Tierra y te subes a una nave espacial construida y financiada por una empresa que, sin ayuda de nadie, está destruyendo el planeta... Observa el estado del mundo y piensa en cuántos recursos se destinaron a enviar a estas mujeres al espacio. ¿Para qué?", expresó.

Por su parte, la actriz y modelo estadounidense, Olivia Munn, también expresó su inconformidad en el programa Today With Jenna and Friends: “Sé que probablemente no sea la mejor idea, pero hay tantas otras cosas importantes en el mundo ahora mismo… La exploración espacial tenía como objetivo ampliar nuestro conocimiento y ayudar a la humanidad. ¿Qué van a hacer allá arriba para que nos vaya mejor aquí abajo?”.

El vuelo del lunes se convirtió en el segundo en la historia en estar integrado solo por mujeres: la primera mujer en viajar sola al espacio fue la cosmonauta rusa Valentina Tereshkova en la misión soviética Vostok 6 en 1963.

Jeff Bezos, quien es el segundo hombre más rico del planeta, dueño de Amazon y fundador de Blue Origin, ha impulsado con Blue Origin el turismo espacial, vendiendo experiencias de este tipo por al menos 250 mil dólares.

