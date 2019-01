Primus presentó su dinamismo musical

Pocos grupos conjugan tantos matices sonoros con tan sólo tres músicos sobre el escenario: Primus es uno de ellos. Por primera vez en Guadalajara el trío originario de California dio un concierto en el que exploró su repertorio en el Teatro Diana, dentro de su gira por el álbum The Desaturating Seven (2017).

“Those Damned Blue‐Collar Tweekers”, “Too Many Puppies” y “Sgt. Baker” fueron los primeros tres temas con los que comenzó la velada la banda conformada por Les Claypool al bajo, Larry LaLonde en la guitarra y Tim Alexander en la batería.

Les, también vocalista y líder de Primus, dijo unas palabras al público en una breve pausa en la que hizo gala de su humor: “Vamos a interpretar estas tres canciones una y otra vez... porque la práctica hace al maestro”.

En su intervención se encendieron las luces del inmueble, para permitirle al músico ver al público: además de señalar a quienes permanecían sentados y los que estaban de pie (en las primeras filas), Les incluso agradeció los besos que le enviaba una chica. El músico presentó el siguiente tema, “Last Salmon Man”, como una canción “que habla de la problemática de llevar agua al norte de California”.

Conforme avanzó el concierto Les cambió de bajo según la canción, instrumento del que toca las variantes de cuatro y seis cuerdas y en el que desenvuelve una gama de estilos acorde al variopinto de sus influencias: del metal al funk o del progresivo a la música popular estadounidense. Además de colocarse una máscara, para “Jilly’s on Smack” Les utiliza un contrabajo eléctrico, interpretado con arco mientras Larry LaLonde crea una atmósfera sonora con los efectos de su guitarra. Tanto Les como Larry recurren a un arsenal de pedales para modelar sus sonidos.

Al fondo del escenario los asistentes pudieron observar una serie de imágenes surrealistas acordé a la música, con escenas oníricas y referencias a los videos del grupo. En el intermedio tras una hora de concierto se proyectaron episodios clásicos en blanco y negro de la caricatura Popeye, en guiño al humor de Primus.

En el segundo set, con una duración similar al primero, Les volvió a interactuar brevemente con la gente. Su humor se hizo presente antes de tocar “Wynona's Big Brown Beaver”, una de sus canciones emblema y que presentó como una composición de “Van Halen, pocos se han dado cuenta pero es una canción de Van Halen, de la época de David Lee Roth” bromeó antes de marcar el compás con un veloz 1-2-3-4 que explotó con los famosos riffs de bajo y guitarra con los que empieza la música, para deleite de los asistentes.

En el repertorio también estuvieron “Spegetti Western”, “My Name Is Mud”, “Jerry was a Race Car Driver”, entre otros temas que pusieron a vibrar a los asistentes. Después de su primer concierto del año, Primus pasará por la Ciudad de México para luego ir a Colombia y Chile.

Entre sus proyectos alternos, Les seguirá en activo este 2019 con The Claypool Lennon Delirium, grupo psicodélico que encabeza junto a Sean Lennon, hijo del fallecido ex Beatle.

NM