En exclusiva, la plataforma Prime Video lanzará “The Continental”, la anticipada serie especial basada en la exitosa franquicia de acción de “John Wick”, que siendo una producción de Lionsgate Television, estará disponible para los miembros Prime Video a nivel mundial, con excepción de Estados Unidos, Medio Oriente e Israel, en 2023.

“The Continental” es contada desde la perspectiva del administrador del hotel, interpretado por Ian McShane en la franquicia cinematográfica – un joven Winston Scott, interpretado por Colin Woodell (The Flight Attendant). A lo largo de la serie, el público seguirá a Winston a través del bajo mundo de la década de los 70 en Nueva York, en donde enfrentará demonios de su pasado mientras intenta obtener el control del icónico hotel – un hotel que sirve de punto de encuentro para los criminales más peligrosos del mundo.

A Woodell se le une Mel Gibson (Braveheart), como Cormac; Ayomide Adegun (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes), quien interpretará a un joven Charon (basado en el personaje interpretado por Lance Reddick); Ben Robson (Vikings) como Frankie; Hubert Point-Du Jour (Dr. Death) como Miles; Jessica Allain (The Laundromat) interpretando a Lou; Mishel Prada (Vida) como KD; Nhung Kate (The Housemaid) como Yen; y Peter Greene (Training Day), quien usará el sombrero de Uncle Charlie (basado en el hermético experto en disposición de cadáveres).

“Las películas de John Wick han creado uno de los universos más imersivos, detallados y entretenidos que hemos visto en pantalla en la última década. Estamos extremadamente orgullosos de contribuir a la construcción de ese universo, ofreciendo al público una visión de los orígenes del infame Hotel Continental y sus increíbles personales”, destacó Chris Mansolillo, Director, Content Acquisition, Prime Video, en el anuncio de este lanzamiento.

“Estamos emocionados de asociarnos con Prime Video, que siempre ha sido un hogar de talla mundial para nuestras propiedades”, dijo el presidente de Lionsgate de Worldwide Television Distribution, Jim Packer: “The Continental promete ser uno de los más grandes eventos de streaming del 2023, y será algo perfecto para el público global de Prime Video mientras la franquicia de John Wick sigue creciendo. Este acuerdo no habría sido possible sin Agapy Kapouranis y Chase Brisbin y sus talentosas contrapartes en Prime Video, quienes construyeron un acuerdo multifacético que refleja el mercado en evolución de hoy”.

¿Quiénes están detrás de “The Continental”?

Greg Coolidge y Kirk Ward serán los escritores y showrunners de The Continental, y serán parte de la producción ejecutiva junto con Albert Hughes, Basil Iwanyk y Erica Lee de Thunder Road Pictures, Chad Stahelski, Derek Kolstad, David Leitch, Paul Wernick, Rhett Reese y Marshall Persinger. Shawn Simmons será el escritor y productor ejecutivo. Albert Hughes dirige la primera y tercera noche, y Charlotte Brandstrom dirige la segunda noche.

Las películas de John Wick han recaudado casi 600 millones de dólares mundialmente hasta la fecha, y cada película ha superado a su predecesora. John Wick: Chapter Four llegará a cines a nivel mundial el 24 de marzo del 2023.

FS