De viaje por México y en eterna lucha para demostrar quién es el verdadero “mandamás” de las pantallas nacionales, Escorpión Dorado (Alex Montiel) y Facundo se enfrentarán en diferentes retos extremos en el contexto de una serie de TV que promete dividir a las familias de México; así, bajo el título de “Jalas o te rajas” (Prime Video), estos conductores se enfrentarán en retos ideados y creados por sus amigos famosos, quienes desean su sufrimiento en la competencia, todo porque el perdedor será severamente castigado, aunque los fondos vayan a la beneficencia.

¿Y quiénes son aquellos que habrán de desafiarlos? Pues algunos de los grandes rivales que han tenido en sus carreras, como Roberto Palazuelos, Franco Escamilla, El Diablito, Miguel “El Piojo” Herrera, Lolita Cortés, Kunno, Lorena Herrera, Alejandra Guzmán y el artista urbano Alemán; por lo menos en esta primera temporada de seis episodios de 30 minutos de duración, que estrena dos por semana a partir de este viernes 16 de junio.

La serie fue creada por Banijay Mexico & U.S. Hispanic con la producción de Marie Leguizamo, Álex Montiel, Andrea Hülsz y Armando Álvarez. Ahora bien, cada reto que completan los dos protagonistas implica la acumulación de una suma de dinero que, al final, será donada a una organización benéfica. Sobra decir que todo esto estará envuelto en un tono cómico y muy característico del Escorpión Dorado y de Facundo, así que no se lo pierda.

Producto aterrizado

En este sentido, enmascarado ante la cámara pero ahora productor, Alex Montiel comenta –no sin que Facundo aclare que la idea del programa sólo pudo venir de “algún borracho malacopa”– que “como parte de los productores, propuse muchos de los conceptos y los fuimos aterrizando para conseguir realizar el programa; cuando terminamos, el producto quedó chingón y si estaba ya chido en el papel, fue mejor luego gracias a todas las personas que se unieron en el camino”.

CORTESÍA/Prime Video

En este concepto, prosigue el productor en charla con EL INFORMADOR, “Facundo es un antagonista natural de El Escorpión Dorado, pero también están las celebridades y los castigos que no estaban en el guion; todo queda en el programa” que, por otra parte, tiene muchas facetas y entre estas, la lista de “invitados”.

Combinación de estilos

Así, Facundo detalla que la lista de invitados para imponer castigos se determinó de forma sencilla, al ver “quién tenía más sed de venganza y furia en las venas; por eso no hubo que fingir mucho la situación. La verdad, es un gran plus que ellos vengan a poner los retos pero, también, a imponer los castigos; son como mediadores entre la producción y nosotros. Y la sed de venganza es real, Lorena Herrera no fue sólo por un cheque, fue a vengarse por tantos años de historia entre ella y yo; Lolita Cortés también buscó lo mismo con El Escorpión; Franco Escamilla quería destruirnos, todos tenían un pasado turbio y algo qué curar en este proyecto”.

Por ello, esta conjunción de personajes es, refiere Montiel, “una combinación de estilos y personalidades muy diversa: no se trata de agarrar una bola de comediantes con el mismo perfil, si tenemos a alguien respetada en la crítica escénica como Lolita Cortés, también un gran rapero como Alemán, o alguien irreverente como El Diablito; es una combinación de la vieja con la nueva guardia, de los clásicos con los nuevos. Esta paleta de celebridades es un híbrido chingón y muy interesante, funciona como una instantánea del entretenimiento en México”.

Máxima expresión

Esta forma de conjuntar los públicos de la televisión tradicional y el ámbito de las redes sociales, es algo que Alex Montiel –también conocido como El Escorpión Dorado– “he hecho mucho a conciencia, desde hace años; cuando comencé, por mi historia en la tele conocí mucha banda y, al entrar como primera generación de creadores digitales, también a la otra banda. Combinar estos estilos es lo que he tratado; y bueno, que Franco Escamilla venga a hacer el programa con nosotros y conviva con Lorena Herrera, diva noventera sin par, es justo una mezcla llena de posibilidades que rinde tributo al presente y el pasado del entretenimiento”.

Facundo, en estos términos, destaca que tras comenzar en la televisión convencional, las redes le vinieron como anillo al dedo; “lo que fue muy chido fue eliminar los intermediarios con la audiencia, ahora el jefe es un monstruo de mil cabezas que puede o no gustarle a muchos, pero sin duda el rollo de no tener que convencer a un ejecutivo sino a ti mismo es genial; y cuando El Escorpión me plantea la idea, pues dije que sí. La neta es que no será muy nuevo lo que hacemos, pero la forma en que lo hacemos sí lo es; y al final, la intensidad y las ganas de ganar hacen que cualquier estupidez tenga kriptonita, esteroides, taurina, gasolina y un encendedor. Se trata de llevar a su máxima expresión la estupidez. La neta, en la tele nunca tuvimos el presupuesto que ahora logramos con Prime Video”.

FS