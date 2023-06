Netflix es una de las plataformas de entretenimiento favoritas. Se actualiza con regularidad añadiendo contenido para sus usuarios, por lo cual se mantiene a la vanguardia en el reñido mundo del streaming.

Este 15 de junio, llegan a Netflix la sexta temporada de una de las series más populares y polémicas de años pasados: "Black Mirror", con sus episodios que nos muestran realidades distópicas, que no son más que un reflejo aterrador de nuestros tiempos.

Checa los estrenos de Netflix para este jueves:

Black Mirror, sexta temporada

"Te lo preguntabas. La esperabas. Te lo advertimos. Vuelve «Black Mirror», de Charlie Brooker, con su sexta temporada, la más impredecible, indescriptible e inesperada hasta el momento".

La sexta temporada cuenta con estrellas como Zazie Beetz ('Atlanta'), Paapa Essiedu ('Gangs of London'), Josh Hartnett ('The Fear Index'), Aaron Paul ('Breaking Bad'), Kate Mara ('House of cards'), Danny Ramirez ('Top Gun: Maverick'), Clara Rugaard ('The Rising'), Michael Cera (Scott Pilgrim vs. The World'), Auden Thornton ('This Is Us') y Anjana Vasan ('We are Lady Parts') y Salma Hayek ('Eternals').