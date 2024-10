Preparan homenaje a Liam Payne en Guadalajara

El ex integrante de One Direction, Liam Payne, falleció el pasado 16 de octubre a los 31 años tras caer tres pisos desde el balcón de un hotel en Buenos Aires.

El cantante formaba parte de una de las boy bands más exitosas de todos los tiempos, One Direction, que se formó en 2010 después de que sus miembros: Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, realizaron una audición como solistas para el programa de "The X-Factor" y fueron reunidos por el juez Simon Cowell para formar la banda.

La noticia de su muerte ha consternado a sus fans de todo el mundo, es por ello que las conocidas como “directioners” de Guadalajara, Jalisco, prepara un homenaje a Liam Payne.

A través de redes sociales circula una convocatoria para rendir un homenaje al cantante, la cita es el próximo sábado 19 de octubre en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, en el Centro Histórico de Guadalajara, a partir de las 2:30 pm.

Aunque puedes vestir como gustes, se recomienda asistir con ropa blanca o negra, además puedes llevar tus flores, pósteres o fotos de Liam, veladoras y bocinas para escuchar su música.

Finalmente, recordemos que la canción que volvió un éxito a One Direction es "What Makes You Beautiful", en la cual la voz de Liam Payne es la primera que se escucha en el sencillo.

"You're insecure, don't know what for / You're turning heads when you walk through the door" (Eres insegura, no sabes para qué / Llamas la atención cuando entras por la puerta), se escucha decir a Liam.

