La gran gala del cine español, los Premios Goya, empezó este sábado en Sevilla (sur) con un recuerdo para una de sus grandes figuras, el director Carlos Saura, fallecido la víspera.

La familia del director recogió el Goya de honor que se le había atribuido de manos de la actriz Carmen Maura, que trabajó con él en "Ay Carmela" y que lo describió como "un director maravilloso, simpático, comprensivo".

"Muchas gracias a todos los que han colaborado conmigo en este trabajo maravilloso que es rodar una película", dijo el propio Saura en un mensaje que había preparado para agradecer el premio y que leyó su mujer, Eulalia Ramón.

Entre extractos de sus obras, la cantante mexicana Natalia Lafourcade interpretó la canción de 1976 "Porque te vas", de Jeanette, para siempre asociada a la película de Saura "Cría Cuervos".

La otra homenajeada de la ceremonia será la actriz francesa Juliette Binoche, de 58 años, que recibirá el Goya internacional. AFP

Considerado uno de los cuatro grandes realizadores del cine español, junto a Luis Buñuel, Luis García Berlanga y Pedro Almodóvar, Saura murió a los 91 años el viernes, dejando una carrera que le valió tres recompensas en el Festival de Berlín y dos en el de Cannes.

La capilla ardiente del cineasta se instalará el lunes en la sede de la Academia del Cine en Madrid para un último homenaje del público, y el gobierno le concedió la mayor distinción cultural, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

"As Bestas", favorita

El galardón de la Academia del Cine español (AACCE) es un busto de bronce que representa al pintor español Francisco Goya, y fue elegido porque su nombre era representativo y corto, como Óscar y César, aunque el artista nada tuvo que ver con el cine.

En la 37ª edición de los Goya, apodados "los cabezones", parten como favoritas "As Bestas", con sus 17 nominaciones, seguida por "Modelo 1977", con 16, y "Alcarrás" y "Cinco lobitos" con 11.

"As Bestas", dirigida por Rodrigo Sorogoyen, narra la historia de una pareja de ecologistas franceses que se va a vivir a una aldea de Galicia (noroeste), y cuyo proyecto de vida acaba chocando trágicamente con los lugareños, en particular con dos hermanos.

"Lo que nos gustó fue imaginar las motivaciones de esos cuatro personajes, cómo puedes odiar tanto a alguien vecino, y la de los dos extranjeros, una gente que no es bienvenida, pero que dice 'yo no me voy a ir de aquí'", explicó Sorogoyen en el Festival de Cannes.

"Alcarrás", interpretada por actores aficionados y dirigida por Carla Simón, narra, en cambio, las dificultades de una familia de agricultores catalanes que se ve confrontada a la industria de los paneles solares.

"Mis tíos cultivan melocotones en Alcarràs, pero la historia es ficticia", explicó la directora Carla Simón, que de pequeña pasaba los veranos en ese pueblo catalán.

Las dictaduras como tema

"Modelo 1977", de Alberto Rodríguez, que lleva el nombre de la que fue durante muchos años la gran cárcel de Barcelona (noreste), está basada en la historia de los presos comunes que a la muerte del dictador Francisco Franco exigieron una amnistía como la que benefició a los presos políticos.

Sus dos protagonistas, Javier Gutiérrez y el joven Miguel Herrán -conocido por la serie televisiva "La Casa de Papel"- competirán por el galardón a mejor actor protagonista.

Finalmente, "Cinco lobitos" narra la historia de una mujer que vuelve una temporada a casa de sus padres, lo que le sirve para redescubrir la relación con su madre a la luz de su reciente maternidad.

El premio a la mejor película iberoamericana tiene como favorita incontestable a la argentina "Argentina, 1985", el filme de Santiago Mitre interpretado por Ricardo Darín sobre el juicio a los responsables de la dictadura militar.

Compite con la colombiana "La jauría", la mexicana "Noche de fuego", la boliviana "Utama" y la chilena "1976", cinta relacionada también con una dictadura, la de Augusto Pinochet.

