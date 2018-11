Prefiero vivir que pensar en la fama: Adam Driver

El actor estadounidense Adams Driver, uno de los protagonistas de la nueva generación de "Star Wars", asegura que nunca se acostumbrará a la fama, porque le resulta incómoda.

En breve charla con los medios a propósito de su participación en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos, el ex marine comentó que nunca se va a acostumbrar a la fama. "No es una forma natural de estar en el mundo, es una forma extraña de vivir. Algunos la encuentran cómoda y otros no tanto", anotó.

"Por ejemplo cuando llegas a un restaurante y todos te miran. Creo que nunca terminaré de acostumbrarme", agregó Driver, quien protagoniza la película "El hombre que mató a Don Quijote", que se estrenará en México el próximo 14 de diciembre.

El actor, quien saltó a la fama en la serie "Girls", está de visita en México para presentar al lado de Gilliam "El hombre que mató a Don Quijote" y con el realizador Spike Lee "Blackkklansman", en la séptima edición del encuentro fílmico que busca crear alianzas entre las industrias cinematográficas de México, Estados Unidos y Canadá.

A decir de Driver, más que lidear con la fama, trata de ignorarla y de vivir la vida.

En la breve y desatenta charla que sostuvo esta tarde con los medios, el actor habló sobre por qué decidió unirse a la milicia, donde aprendió el significado de la unidad y la disciplina, cualidades que también aplica para la actuación.

También compartió algunas anécdotas sobre su paso por Broadway y las audiciones que hizo para Juilliard, así como de sus primeros acercamientos con el cine, que lo adquirió de su abuelo y padre.

Además de Gilliam y Lee, Driver ha trabajado con los Hermanos Colin's y Martin Scorsese, lo que describió como fabuloso. En particular, dijo, Scorsese es un gran maestro y los Colin's son fabulosos y aunque ambos piensan lo mismo.

LS