Por una cuarentena sin violencia intrafamiliar

Estar en confinamiento a causa de la crisis sanitaria que provocó el COVID-19, es un momento plagado de muchas emociones tanto negativas como positivas en la vida de los mexicanos, hay quienes canalizan los días de encierro en actividades que mantengan sus mentes ocupadas, pero hay otros que canalizan esta situación a través de ansiedad, depresión, estrés y violencia.

Consciente de esta situación, la presentadora y activista Claudia Lizaldi se unió a una campaña para prevenir la violencia de género y la intrafamiliar durante esta cuarentena. Comparte en entrevista que las agresiones han aumentado, derivadas del encierro voluntario por el que atraviesa la sociedad mexicana.

A través de su plataforma Mamá Natural TV y las asociaciones Fondo Semillas, Gendes y Red Nacional de Refugios, Lizaldi es vocera junto con otras celebridades para brindar herramientas a las personas que sientan que están en una situación de conflicto y que buscan una salida.

“Mamá Natural convoca, pero en realidad lo realizamos con Gendes, con Fondo Semillas y con la Red Nacional de Refugios, más todas las celebridades que nos prestan su voz para hacer esta campaña. Me siento privilegiada de poder contar con ellos para que más y más gente pueda saber que hay opciones, que las conozcan y que pueden utilizarlas, ya sea llamando a Gendes para que los escuchen, o incluso si tienen que acudir a un refugio, que lo hagan”.

Comparte que derivado del encierro es normal tener sentimientos negativos y frustraciones, lo que no es normal es descargar esas emociones en contra de los demás que viven en casa. Las mujeres en estado vulnerable pueden acercarse a Fondo Semillas o la Red Nacional de Refugios, aunque sea cuarentena las están canalizando, mientras que los hombres que sienten problemas de ira y no saben cómo controlarla, o que reconocen comportamientos violentos en su persona, pueden acercarse a Gendes y ser atendidos y canalizados.

“En el caso de Gendes, como hombres, hablas, te dan una asesoría y una guía, te escuchan, te dan opciones para librar la violencia, no está mal sentir, ni decir cómo te sientes, pero de eso a los gritos constantes, ofensivos, humillantes y los golpes, ya es otra cosa, y esa violencia significativa llega a normar la vida, pero lo más importante es que podemos detenerla”.

Sobre usar su voz como figura pública que es, Claudia señala que siempre estará siendo parte de movimientos sociales como éste y que no se necesita ser alguien público para levantar la mano y ayudar de la manera que sea posible.

“Debemos de tener una voz y debemos de ampliarla para sumar, eso es lo que yo creo, siempre lo he hecho y siempre lo voy a hacer, desde que comencé mi carrera a los 17 años, empecé dando conferencias y nunca me he detenido, he participado con casi todas las fundaciones de este país y siempre lo voy a hacer. Personas públicas o no, todos tenemos un mensaje que dar, pero necesitamos tener conciencia del tipo de mensaje que damos y cuál es la información que pasamos y por qué”.

Una niñez sana

Recuerda también que hay otros espacios para atender la violencia contra los niños. “Como hombre y como mujer no es normal que me estén violentando, o que esté violentando a mis hijos, también tenemos una campaña con Unicef para los papás, para que no sean agresivos con sus hijos y los acompañen de la mejor manera en este momento de tanta presión para todos”.

Confiesa que en estos años donde se ha involucrado en estos movimientos sociales, ha notado que un punto en común es la falta de autoestima. “Hay muy poco amor propio y donde no lo hay permites el abuso, como que lo sientes normal, en cambio, cuando sabes lo que vales, no permites que abusen de ti”.

Días de confinamiento

Claudia comparte que el encierro no ha sido tan complicado para ella porque ya estaba acostumbrada a trabajar desde casa y sus pequeños también hacen sus labores escolares desde ahí. Cada quien va sumando de la manera en la que puede. Yo he estado haciendo muchas cosas de trabajo, de temas sociales con Mamá Natural. Estoy súper agradecida, no paro todo el día, pero ahora lo que nos atañe es esta campaña en contra de la violencia o favor de la no violencia”. Espera que cuando la cuarentena pase se pueda reanudar un proyecto de teatro en el que estaba.

En Jalisco también se emplean medidas

El gobernador de Jalisco presentó el Plan Estatal Emergente de Prevención de Violencia Familiar ante el COVID-19. “Quédate en Casa, Quédate Segura”. Se implementó el Código Violeta, reforzado por la Secretaría de Seguridad, Fiscalía del Estado, Comisarías municipales, Escudo Urbano C5, el Centro de Justicia para Mujeres, la Policía Metropolitana y la SISEMH, para tener una coordinación interinstitucional para la atención prioritaria en casos de violencia familiar, particularmente por razones de género. La activación se realiza a través de la llamada al 911. Está también la habilitación de albergues temporales para mujeres, niñas y niños, que requieran resguardo durante la cuarentena, para estos espacios se contempla el Centro de Atención a las Mujeres y sus Hijos, Estancia Temporal (CAMHET).

Esta casa editorial compartió el pasado 22 de abril que durante esta cuarentena hubo un incremento del 11% en el tema de la violencia intrafamiliar, que pasó de 944 denuncias en febrero a mil 044 en marzo.

Contención emocional a mujeres:

Horario de 08:00 a 14:00 horas. Teléfonos: 33 1906 2991 y 33 1907 5592

Horario de 14:00 a 20:00 horas. Teléfonos: 33 1906 2955 y 33 1178 4099.

Contención emocional a hombres:

Horario de 08:00 a 14:00 horas. Teléfonos: 33 2742 1076 y 33 2742 5044

Horario de 14:00 a 20:00 horas. Teléfonos: 33 2746 6753 y 33 2747 2909.