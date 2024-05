¿Por qué la hija menor de Brad Pitt y Angelina Jolie omitió el apellido de su padre? Esto sabemos

Una nueva polémica rodea a los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt pues Vivienne, una de las hijas más pequeñas de los famosos actores ha optado por omitir el apellido de su padre en los créditos de "The Outsiders", el musical de Broadway que su madre produce y en la que ella participa como asistente de producción.

Cabe destacar que, desde el divorcio que vivieron sus seis hijos Maddox (22), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (17), Knox y Vivienne (15), han decidido reconocer más el papel de madre de la actriz, quien sin importar la agenda que tenga en sus proyectos de cine o teatro siempre se ha caracterizado por ser una madre presente.

Aunque actualmente se desconoce si la decisión de la hija de Pitt será permanente en los créditos de esta obra en la que participa, la realidad es que la relación del actor de “Babylon” con sus hijos ha ido en decadencia, ´, pues hace poco la hija mayor Zahara fue aceptada en la hermandad de mujeres AKA en Spelman College. En ese momento solo se presentó como Zahara Marley Jolie.

Por otro lado, hace un año, se hizo viral la noticia de que, en el marco del Día del Padre, su hijo Pax publicó en redes sociales un mensaje crítico dedicado al actor, al que describió como un padre ausente, que sembró la semilla de intimidación en sus hermanas y hermanos más pequeños, debido a su agresivo comportamiento.

"¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Tú, una y otra vez, has demostrado que eres una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia, porque eres incapaz de hacerlo. Has hecho las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno. Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. Así que... ¡Feliz día del Padre, ser humano jodidamente horrible!". Dijo el joven en un post para redes sociales

La relación entre Jolie y Pitt despertó las alarmas de los fanáticos al conocerse que la actriz de “Malefica” había atravesado un episodio violento en un avión, el actor maltrató físicamente a su exesposa y sus seis hijos en un vuelo privado.

De acuerdo a la declaración que se hizo para el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, la artista afirmó que Brad trató de estrangular a uno de sus hijos, golpeó el rostro de otro de ellos, mientras que a ella la habría tomado del cabello para estrellarla con una de las paredes del avión.

