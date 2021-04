¿Por qué Evan Peters interpretó a 'Pietro' en WandaVision?

Tras entregar "End Game" como la que se entendía sería la última película de la línea narrativa de "Avengers" en el Universo Cinematográfico de Marvel, Disney + sorprendió a sus fanáticos con "WandaVison", la primera serie original de la plataforma enfocada a sus superhéroes que dio continuidad a la historia de algunos "Vengadores" después de enfrentarse con "Thanos" y el famoso chasquido.

Aunque desde su anunció "WandaVision" despertó la incertidumbre de sus fans al proponer una historia en formato de sitcom en homenaje a las series cómicas de Estados Unidos para explicar lo qué sucedió con la "Bruja Escarlata" (Elizabeth Olsen) tras la muerte de "Vision", las teorías sobre la aparición de otros personajes y otros universos estuvieron presentes en los nueve episodios que duró esta temporada y que llevaron a la audiencia a "encontrar pistas" que indicarían que es real el plan cinematográfico de un multiverso no solo con "Dr. Strange" y "Spider-Man", pues los rumores de que los "X-Men" también estarían incluidos en próximas entregas también tomaron fuerza ante la presencia del actor Evan Peter, quien dio vida a "Pietro Maximoff/Quicksilver" en las películas de los Hombres X, también propiedad de Marvel.

Al final del quinto capítulo "Un episodio muy especial", en el que "Wanda" da a luz a sus gemelos, el actor Evan Peters apareció interpretando a "Pietro Maximoff", hermano de "Bruja Escarlata" y que bajo la actuación inicial de Aaron Taylor-Johnson, este personaje apareció en el universo de "Avenger" en la película "La era de Ultrón", lo que desconcertó por completo a los fans que no encontraban explicaciones del porqué Peters estaba reemplazando a Aaron Taylor.

Evan Peters dio vida a un nuevo "Pietro" durante el sexto episodio "¡Espectacular estreno de Halloween!" y rápidamente surgieron nuevos rumores sobre la supuesta negativa de Aaron Taylor-Johnson para regresar a la franquicia de Marvel, por lo que la productora habría optado por recurrir al "X-Men" para darle continuidad a la historia con un rostro ya conocido y de paso sorprender a la audiencia.

Aunque Aaron Taylor-Johnson no ha aclarado su ausencia en "WandaVision", en el especial que Disney + ofreció con un detrás de cámaras para explicar cómo se filmó la serie, Evan Peters no entra en detalles y solo agradece la oportunidad de haber sido tomado en cuenta con una propuesta divertida.

Sin embargo, Jac Schaeffer, responsable del guion y la producción de "Wanda", explicó a Empire Magazine las verdaderas motivaciones de Marvel para hacer una fusión especial de "Pietro Maximoff" aprovechando la disposición que desde la pre-producción mostró Evan Peters y así darle un tratamiento especial al duelo que "Wanda" tendría con la muerte de "Vision" en la película de "Infinity War".

"Tuvimos un consejero de duelo que vino a la sala (de escritores) e investigamos un poco sobre el duelo, y hay mucho sobre cómo la gente recuerda los rostros. La ansiedad de no recordar los rostros de sus seres queridos, recordar mal o no acordarse correctamente las cosas como una táctica de autoconservación, todo eso se volvió fascinante para nosotros, y pensamos que al elegir a Evan (Peters) en el papel, no solo tendría ese efecto en Wanda, sino que también tendría esta metacapa para la audiencia", expresó recientemente Jac Schaeffer.

Si bien previo a la aparición de Evan Peters ya había spoilers sobre la presencia de "Pietro Maximoff" en "Wanda", y para entonces la serie ya transmitía un capítulo cada semana, Jac Schaeffer destacó su sorpresa al ver cómo el publicó comenzó a lanzar teorías sobre las verdaderas razones de incluir a Peters en el reparto de los "Vengadores" a causa del posible multiverso, y no por el tratamiento psicológico que le darían a "Wanda".

"No podría haberlo anticipado, no lo sé, tal vez Mary Livanos y Kevin Feige dicen: 'Sí, es así todo el tiempo' (sobre las teorías de los fans). Pero para mí estas teorías son una locura, no era parte de mi pensamiento, y además, ese no es mi departamento", enfatizó la también directora Schaeffer, al recordar que existen otros departamentos de producción que decidieron las referencias y continuidad que la serie daría dentro del universo Marvel.

