Por pandemia, Dalilah Polanco trabaja de “incógnita”

Aunque la pandemia no ha dejado volver a la gente de teatro a los inmuebles, primero por el confinamiento y ahora porque no es sustentable que se realicen montajes con poca audiencia, esto no ha sido impedimento para que actores, creadores y productores se las ingenien para acercar el entrenamiento al público y que al mismo tiempo empiecen a generar ingresos.

Angélica Vale, Artús Chávez, Dalilah Polanco, Gina Castellanos, Gustavo Egelhaaf, Ignacio Riva Palacio, Mauricio Martínez, Natalia Saltiel, Oscar Schwebel y Paola Gómez, fueron convocados para ser parte de un experimento, de un juego colectivo de monólogos en video que se transmitirá el miércoles 23 de septiembre a las 20:30 horas llamado “Artistas en incógnito”. Los boletos se pueden adquirir en www.ticketmania.mx.

Cada actor escribió una historia de cinco minutos que tiene que ver con experiencias o vivencias durante la pandemia. Luego, esas historias fueron numeradas y entraron a un sorteo que fue transmitido en redes sociales y cuyo anfitrión fue Christian Vázquez, quien ya fue comprometido para una segunda temporada del proyecto.

Cada histrión eligió un número al azar que representa a cada una de las tramas, así que les tocará actuar, grabar y presentar las creaciones de alguno de sus compañeros. Nadie de ellos, ni el público sabrá qué historia es de quién hasta el día de la transmisión. En entrevista, Dalilah Polanco ahonda más sobre el desarrollo de este proyecto.

“A mí me parece una idea muy maravillosa. Todas las personas que estamos en ‘Artistas en incógnito’, quienes conformamos el elenco, ninguno es escritor, todos somos actores y actrices. Entonces, eso es lo que lo hace más interesante”.

Señala que cuando los invitaron a participar, nadie sabía quiénes iban a estar, “aceptamos por amor al teatro. Y cuando te dicen: ‘tienes que escribir una obra de teatro’, pues, ¡órale, va! Finalmente las 10 personas que conformamos este elenco, somos gente creativa que en algún momento de nuestras vidas hemos escrito por alguna razón, probablemente serán textos que nunca saldrán a la luz, porque no tenemos el valor que tienen los autores, ni tampoco tenemos el conocimiento de causa, ni todo lo demás que se necesita, pero somos personas con la cabecita muy loca y la creatividad está de nuestra parte”.

Confiesa que ahora hay mucha emoción entre todos, puesto que cada quien tiene sus expectativas sobre quién interpretará sus creaciones. “Tú escribiste el monólogo, lo avientas en la cesta y el que te toque, puedes interpretar el que sea, menos el tuyo, y eso está padrísimo. Ya hicimos el sorteo y ahora lo tenemos que grabar, seremos camarógrafos y continuistas, son cosas que siempre hace alguien por nosotros. Los actores llegamos a un foro, a un set o a un teatro, para ser una persona que no somos, pero no nos encargamos de utilería, ni de iluminación, ni secuencia y ahora tenemos que hacerlo todo”.

Pero este no es el único proyecto de Dalilah, para quienes viven en la Ciudad de México se presentará el montaje “Mentiras el musical” en un formato de auto-teatro el próximo 19 de septiembre. Es decir, que el público podrá entrar con su vehículo a ver la puesta en escena y tendrá muy buen espacio entre coche y coche para inclusive salir de él y disfrutar no solo del espectáculo, también de la comida y la bebida que estará ofertándose en el Parque Bicentenario.

Agéndalo

"Artistas en incógnito". Miércoles 23 de septiembre a las 20:30 horas. Boletos en 172.50 pesos, de venta en www.ticketmania.mx