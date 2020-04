Por coronavirus, Jolette pidió la unción

Hay muchas historias de miedo en torno al coronavirus, historias de enfermos o personal médico que, además de luchar en carne propia contra el virus, tienen que luchar contra la discriminación de sus propios vecinos o agresiones en las calles.

Afortunadamente ésta no es la historia de Jolette, la exintegrante de "La Academia" diagnosticada con COVID-19 en marzo pasado.

Hoy, dice, está viva gracias a que sus amigos y vecinos no la dejaron morir, pero llegó a sentirse tan mal que pidió la unción de los enfermos y la comunión a un padre porque pensó que no sobreviviría. Fue el 24 de marzo cuando le hicieron la prueba y salió positiva.

Tuvo que ser hospitalizada unos días, y luego la mandaron a casa, donde estaba sola, ya que su familia vive en Guadalajara, Jalisco.

"Cuando me fui a casa (después de la hospitalización) pensé que pedir el supermercado por Internet era lo único que necesitaba, pero no. Mi amiga Susana me hizo entrar en razón y me dijo 'si no comes, te vas a morir'. Ella vive al otro lado de la ciudad pero se puso a cocinar para mí como para nueve días, otros vecinos me traían súper, suplementos, caldo de pollo, hasta me hicieron un altarcito a unos pasos de mi casa… Sí temí morir, pero gracias a la ayuda de la gente mejoré".

En esta batalla física, intelectual y espiritual por su vida, dice, tuvo mucho miedo.

"Me arrastraba al baño, tenía dolores insoportables de articulaciones, me di cuenta que podía morir. Busqué sacerdotes por teléfono y uno vino a darme la confesión —por cualquier cosa que pudiera pasarme—, me dio la absolución a dos metros, protegido, y me dejó la comunión en un altar".

Se levantó, dice, con ayuda de sus vecinos, de sus amigos y de su fe. Se ha mantenido informada y sabe que esto no la hace inmune, que el virus sigue en estudio, que hay que extremar precauciones, pero ella, hoy, ya se siente mucho mejor; se hizo una nueva prueba y salió negativa.

"El día que salí (cuando cree que se contagió), salí por la razón incorrecta, apenas comenzaba a hablarse del coronavirus en México y salí para que un exnovio se enterara que había salido... y cuando tomas una decisión así puede haber consecuencias. A todos les puede pasar, pero si te apoyas de Dios y de la gente buena, puedes superarlo. Si no fuera por ellos y mis amigos, no hubiera sobrevivido".

