“Pink is the New Techno” revive su fiesta electrónica

Tras dos años de espera, el proyecto “Pink is the New Techno” regresa a Guadalajara para celebrar su segunda edición con un festival que tiene como principal objetivo dignificar y posicionar el quehacer artístico de las mujeres DJ a nivel internacional.

La DJ y productora Betty DeepTouch, fundadora y organizadora, y Mariana Varela, directora creativa, de “Pink is the New Techno”, recuerdan en entrevista con EL INFORMADOR que fue en febrero de 2019 cuando el festival debutó en Guadalajara, logrando replicar el concepto ese mismo año en la Ciudad de México; sin embargo, el inicio de la pandemia postergó su siguiente encuentro visualizado para 2020, que finalmente ahora se realizará hoy 19 de marzo en las instalaciones de Guanamor Teatro Estudio -conocido anteriormente como Teatro Estudio Cavaret- en donde las artistas Indira (España), Klaudia Gawlas (Alemania), Andrea Zarco (México), Manti (Estados Unidos) y la misma Betty DeepTouch (Polonia), llevarán el mando de las tornamesas explorando diversos estilos de la música electrónica.

“‘Pink is the New Techno’ nació para darle más oportunidades y crear una plataforma de mujeres DJ, en donde puedan crecer, porque siento que todavía no tienen tantas oportunidades, porque en la mayoría de los eventos grandes los DJ principales siguen siendo hombres. Nosotros queremos cambiar esto, queremos impulsar al talento femenino en la escena de la música electrónica”, explica Betty DeepTouch.

Con fuerza femenina

El proyecto, que plantea realizarse anualmente y expandirse en el futuro a Europa, no solo tiene la consigna de llevar al escenario a mujeres DJ, pues el trabajo de coordinación y evolución de “Pink is the New Techno” tras bambalinas también está impulsado por mujeres comprometidas con ofertar una agenda artística diferente en la metrópoli.

“En el equipo de ‘Pink is the New Techno’ está la inclusión a las mujeres, esto hace que, no nada más en las tornamesas, estén mujeres presentes en la toma de decisiones. Es una plataforma musical y de trabajo para las mujeres. Estamos en un momento muy importante, en el que nos apoyamos y empezamos a hacer cosas juntas”, puntualiza la directora creativa, Mariana Varela.

Betty DeepTouch enfatiza en cómo desde la primera edición de este festival se lograron grandes aprendizajes sobre el propósito del proyecto y principalmente se recibió un gran respaldo por parte del público que acudió al primer encuentro realizado en el Hotel Hard Rock de Guadalajara teniendo a referentes como Deborah de Luca en el cartel.

“Fue la prueba y nos salió muy bien, fue cuando nos dimos cuenta que sí hay mercado para esto, que sí hay interés, así arrancó el proyecto, fue darnos cuenta que sí tenemos fuerza”, añade Betty DeepTouch, al recalcar que “Pink is the New Techno” se ha establecido como una firma profesional para impulsar más eventos que serán dados a conocer en el transcurso del 2022.