Peter Jackson lanza adelanto del documental de The Beatles

Peter Jackson sorprendió este lunes con un adelanto del documental "The Beatles: Get Back", que ha caído como anillo al dedo para los fans de la banda.

Se trata de un clip de cerca de seis minutos en el que se da una probada de lo que será el largometraje que prevé su llegada a para el 27 de agosto de 2021.

De acuerdo con Jackson, la cinta tuvo un retraso a causa de la pandemia del coronavirus, por lo que ha optado por mostrar un poco de lo que será este trabajo que ahondará en los últimos momentos de la banda conformada por Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison.

“Tras el confinamiento este trabajo ha continuado su elaboración y ya está a la mitad del proceso de edición”, dijo Peter Jackson sobre este trabajo que presenta imágenes inéditas de la banda reconocida por éxitos como "Here Comes the Sun", "Starwberry Fields Forever" y "Yellow Submarine", entre otros.

Peter ofreció detalles sobre la elaboración, la dificultad por la que se atravesó en Nueva Zelanda por el COVID-19 y deseó que este adelanto pusiera una sonrisa en los espectadores en medio de "estos tiempos bastante sombríos".

La leyenda del cuarteto de Liverpool sigue siendo una parte de la historia que atrae tanto a fans como a expertos de la música, por lo que la sorpresa que ha dado el director.

Con información de SUN.

AC