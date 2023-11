Peso Pluma responde a estas incómodas preguntas en una entrevista en programa español

Tras su participación en los Latin Grammy el cantante Hassan Emilio Kabende Laija, mejor conocido como Peso Pluma se presentó al famoso programa de la televisión española La Resistencia, dirigido por David Broncano.



La presencia del cantante en el programa generó una gran interacción a través de las redes sociales, que inclusive se posicionó como tendencia.



La actitud y el carisma del cantante durante el programa generaron comentarios positivos entre los usuarios por medio de diferentes redes sociales.



"Grande Peso Pluma, se podría haber sacado más de la entrevista", "se siente muy auténtico y sencillo, transmite franqueza".

Aunque hubo un par de momentos incómodos para el cantante, quien no dudó en cuestionar la "ridiculización" por la que pretendía hacerlo pasar el conductor David Broncano, cuyo tal Show versa sobre situaciones absurdas por las que hace pasar a los invitados.

Hassan Emilio Kabande, apareció con un atuendo en color negro y una gorra de diseñador a tono. Según se puede observar en el video de la entrevista, compartido en YouTube, hubo un par de situaciones en las que se le ve visiblemente confundido.

Al cuestionarle si se había disgustado porque no ganó ninguna de las categorías a las que fue nominado para los Latin Grammy, el cantante respondió con naturalidad que no le había causado mayor disgusto dado que en el caso de Canción de Año, por ejemplo, el premio quedó en manos de Shakitra y Bizarrap, su amigo.

"¿Disgusto? Ninguno porque Bizarrap es mi amigo, y me gusta ver a mis amigos triunfar", dijo el mexicano, de quien el español se mostró aparentemente "decepcionado" dado que no dio para el "salseo" que está acostumbrado en su show.

Otro de los momentos en los que el artista se mostró visiblemente incómodo fue cuando el entrevistador intentó encontrarle parecido con algún otro personaje famoso. En un primer momento mencionó a Chayanne, "la cara cuadrada, la mandíbula fuerte y el ritmo latino", lo que Emilio Hassan agradeció y dijo que no tenía el gusto de conocerlo.

Mientras que en un segundo momento le habló sobre su parecido con uno de los personajes emblemáticos de la serie Stranger Things: Mike Wheeler, con quien ya se le ha comparado anteriormente.

Y es que la entrevista más allá de tratar algún tema relacionado a lo que hace el cantante, lo implicó en diversas preguntas que lo llevaron a cuestionar "¿qué pregunta es esa?".

El momento se dio cuando David Broncano le cuestionó: "¿Qué preferirías? Tener ganas de mear todo el rato o que te puedan venir ganas de mear en cualquier momento y que tengas que mear en 10 segundos".

Luego de un silencio incómodo y cara de desconcierto por parte de Peso Pluma, el español respondió "me has dicho que le dé pa'lante, le he dado pa'lante".

La actitud del mexicano fue aplaudida dado que ofreció lugares en su concierto para todo el público que se hallaba presente en la entrevista e incluso le preguntó a su manager: "ey, ¿voy bien?". Antes de una breve aparición del cantante Arcángel que celebró con total autenticidad y marcó los últimos minutos de su participación en el programa español.

