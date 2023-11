A poco tiempo de que inicie diciembre y las fiestas navideñas. se ha dado a conocer que Jim Carrey podría regresar a dar vida al Grinch, el querido y famoso antihéroe de la Navidad, 23 años después de ser el protagonista de una de las cintas con tema navideño más exitosas que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo una de las favoritas del público.

La noticia cobró especial importancia, ya que en abril del año pasado, el actor aseguró que se retiraría de la actuación luego del estreno de su última película en cartelera; "Sonic 2, la película".

Hace 42 años, Carrey hizo su debut en el mundo del cine con la película "Rubberface" de 1981, dando vida a un papel secundario que, si bien, no lo lanzó a la fama inmediatamente, lo ayudó a ser elegido para participar en otras cintas, hasta que en los años noventas obtuvo el protagónico de varios filmes que catapultaron su carrera y fue catalogado como uno de los comediantes más importantes del Hollywood contemporáneo, siendo asociado en varias ocasiones con actores del calibre de Adam Sandler y Ben Stiller.

Luego de su actuación en "Ace Ventura: un detective diferente", "La máscara", "Una pareja de idiotas", "Mentiroso, mentiroso" y "El show de Truman", películas que, en su mayoría, recibieron excelentes comentarios de la crítica, y las que no lo hicieron, lograron grandes ganancias en taquilla. El director Ron Howard le propuso que se vistiera con el pelaje verde del "Grich", desafío que el actor aceptó, ya que sabía que se trataría de todo un desafío, sobre todo por el esfuerzo que requeriría ser caracterizado como el villano de la Navidad todos los días.

En realidad, después de aceptar trabajar para Howard, el comediante trató de renunciar en una ocasión, exactamente el primer día de rodaje, esto ya que, para lograr ser caracterizado como el Grinch, duró ocho horas de preparación, en las que fue maquillado y sometido a la colocación de una prótesis.

Según la anécdota que compartió la producción en su momento, tras una extenuante jornada de filmación, Carrey se presentó molesto al tráiler del director y le dijo su intención de renunciar, por lo insoportable en que se tornó el proceso de caracterización, así como la exasperación que se apoderó del actor mientras rodaba dentro del traje de su personaje, pero Ron lo convenció para que siguiera dando vida al personaje. La preproducción fue ardua y extensa, ya que se prolongó a 100 días de filmación, lo que es equivalente a un total de 800 horas en las que fue caracterizado, pero todo este esfuerzo valió la pena, cuando "El Grinch" se convirtió en la segunda película más taquillera, sólo por debajo de "Mi pobre angelito", y no fue desbancada de este honor, sino hasta 18 años después, cuando se estrenó su versión animada, doblada por Benedict Cumberbatch y Eugenio Derbez para el público angloparlante y latino, respectivamente.

"Daily mail" revivió la noticia que hace unos meses reveló el medio "Giant freakin robot", el cual mencionó que una fuente fidedigna se comunicó con el sitio para conversar acerca del regreso de "El Grinch" con una secuela, que volverá a narrar las aventuras del antihéroe verde 23 años más tarde, la cual tendría presuntamente la participación de Jim, lo que le daría un nuevo giro a su carrera, pues hace poco más de un año, contó que estaba listo para alejarse del mundo cinematográfico, a causa de que sentía que ya había demostrado lo suficiente y sabía que era el momento de decir adiós.

Carrey y su relación con las secuelas

Pese a todo, existe mucho escepticismo alrededor de esta versión, pues en 2017, el actor de 61 años dijo a "Cinemablend" que no era simpatizante de las secuelas y de participar en ellas, ya que muchas veces eran películas llevadas a cabo para fines comerciales, las cuales casi nunca agradaban al público, ya que eran poco auténticas y se volvían una imitación de lo logrado en la primera parte. "Cuando pasas 10 años entre tú y la última vez que lo hiciste, de repente piensas: '¿Cómo hice eso otra vez?'... entonces, estás imitando tu inspiración original", resaltó. "Al menos las dos (secuelas) que he hecho eran personajes que disfruté haciendo, pero en ese momento me encontré casi repitiendo como un loro", aceptó. En ese momento, Carrey sólo había actuado en la secuela de las películas "Ace ventura: un loco en África" y "Una pareja de idiotas", y en el 2022, participó en otra secuela: "Sonic 2", donde prestó su voz para el personaje del doctor Eggman.

