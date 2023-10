Peso Pluma, el cantante mexicano y tapatío que se convirtió en muy poco tiempo en una de las celebridades grandes del mundo, vio comprometida su seguridad luego de recibir presuntas amenazas por parte del crimen organizado, razón por la cual tuvo que cancelar sus presentaciones en Tijuana, y ciertas ciudades de los Estados Unidos.

El joven cantante, de tan solo 24 años, finalmente dio sus declaraciones al respecto, en una entrevista con el medio estadounidense The New York Times. A pesar de su fama, Peso Pluma no se ha librado de las polémicas que rodean su música, pues algunas de sus canciones hacen apología al crimen organizado, y aunque ha sido criticado por el público al que va dirigido, él ha insistido que escribe música para adultos.

En cuanto a las presuntas amenazas del crimen organizado, Peso Pluma afirmó que se siente seguro, y que él está cerca de Dios. "Hay muchas cosas que son falsas y muchas cosas que no lo son. Me siento seguro", dijo el tapatío durante la entrevista con The New York Times. "Estar cerca de Dios es lo más importante, y creo que por eso me siento seguro. Para mí es más una cosa espiritual".

También confesó el impacto para su paz mental que el ascenso subrepticio al estrellato ha representado para él, pues si para alguien fue sorpresivo, no fue para nadie más que para sí mismo. "Mucha gente no sabe que tengo ataques de ansiedad", se sinceró durante la entrevista. "Es muy importante que las personas que tienen problemas mentales sean tratadas y hablen de ello", agregó.

Por su parte, el mánager de Peso Pluma, George Prajin, corroboró que el equipo del cantante se toma en serio cualquier amenaza, sean reales o ficticias, y que también cuidan "su salud mental física y su seguridad".

