Desde que empezó el mes de junio la Sessión #55 de Bizarrap con Peso pluma se ha mantenido en el Top 1 de las canciones más sonadas de las plataformas de Youtube y Spotify, al día de hoy el videoclip de su colaboración ya ha reunido más de 47 millones de visitas y más de 156 mil comentarios dentro de la plataforma afiliada a Google, y aunque el éxito ha sido rotundo no ha impresionado al DJ argentino, pues declaró que él mismo prometió al de los corridos tumbados que estarían en el primer lugar.

El pasado viernes 2 de junio Bizarrap se reunió con los miembros de “Paren La Mano” para hablar de su experiencia con el cantante de corridos tumbados. En la entrevista afirmó que ya esperaba que la canción sería una polémica no solo por el propio estilo de Doble P, sino que además se alejaba de lo que usualmente producía al lado de otros artistas y, por supuesto, de lo habituado por la audiencia de Argentina.

“Pasó todo lo que yo pensé que iba a pasar con el tema. Generalmente cuando vamos a sacar una canción y yo sé que más o menos puede haber un poquito de polémica siempre me gusta hablar, antes con el artista, entonces lo llamó y le digo -Mira para mí va a pasar esto- Yo sabía que esta canción en Argentina capaz que la gente no la escuche, es un corrido mexicano”, compartió el productor.

Efectivamente tal cual lo anticipó, las primeras audiencias en descartar el nuevo lanzamiento en un primer momento fueron aquellos del país natal de Bizarrap, pero sin alterarse defendió su colaboración confiado de llegar al número uno del top mundial, hecho que ya había vaticinado y que se cumplió.“Le dije, amigo, Mira, eh, vamos a sacar la canción y vamos a hacer número uno del mundo. Te lo prometo, te lo firmo, yo estoy seguro, si no me, me, me, me mato. Yo sé que le va a ir bien en México y Estados Unidos, en esos países en los que se escucha ese tipo de música. En Argentina tenés que entender que capaz, por lo menos al principio nos pueden pegar con un palo, porque no no es el tipo de música se escucha acá”, aseguró.

Durante los primeros diez minutos de haberse publicado el nuevo tema superó las 800 mil vistas en la plataforma de YouTube, y previamente con el anuncio de la colaboración se encendieron las redes con un cortometraje en stop motion de la sesión 55, dicha publicación alcanzó, en tan sólo en un día, más de seis millones de vistas.

Los comentarios dentro de las plataformas, sobre todo aquellos emitidos desde Argentina y España, fueron en su mayor parte negativos, pero luego asimilados por la mayoría: “Es de esas canciones que la primera vez no te gustan después la vuelves a escuchar y le agarras el gusto”. Por parte de la audiencia mexicana se ha considerado un éxito rotundo: “Ver a Biza sonreír me hizo sentir lo mucho que ambos disfrutaron esta sesión, yo tampoco pude evitar sonreír jajaja es muy buena”, “Me encanta que biza se haya atrevido con un género como el de correrse tumbado”, “Amigos la rompieron, es un temaso, Unión Argentino y Mexicano”, “Nuevo himno de México”.

De acuerdo con la tabla de posiciones de Spotify en México Peso Pluma y su nuevo tema al lado de Bizarrap ha permanecido desde su emisión en el número 1, pero además de eso sus otras canciones como Ella Baila Sola y El Azul también han permanecido en la lista en el 3° y 4° lugar respectivamente, dejando en claro que la tendencia lleva Doble P.

FS