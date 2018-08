¡Pero qué necesidad! Conflictos legales aún “persiguen” a Juanga

El próximo 28 de agosto se cumplirán dos años de la muerte de Juan Gabriel y en este transcurso de tiempo los conflictos legales y disputas familiares han sido una constante en torno a la herencia que dejó el cantante. Recientemente se había difundido que precisamente el día del aniversario luctuoso del “Divo de Juárez” se daría a conocer un testamento secreto y que eso cambiaría el hecho de que en este momento el heredero universal es su hijo Iván Aguilera, quien no ha podido llegar a la sucesión de bienes por las demandas entabladas que hay por parte de Joao Rosales —supuesto hijo de Juan Gabriel— y Pablo Aguilera —hermano del cantautor—.

“Si al señor Rosales se le reconociera una calidad de hijo, como pretende, esto no le da ningún derecho de cualquier manera a ser considerado como beneficiario del testamento”.

Al respecto, el representante legal de Iván y albacea de la herencia, Guillermo Pous, ya declaró que no existe ningún testamento secreto, que el único que existe es donde se recalca que Iván Aguilera —hijo de Juan Gabriel— es el heredero universal. En entrevista para este medio, Pous señala que el desarrollo legal de la sucesión de bienes sigue su curso al tiempo que enfrentan las dos demandas que existen por parte de las personas antes mencionadas.

“La administración de la sucesión se sigue llevando a cabo en absoluto orden, se siguen regularizando algunas propiedades y actualizando el inventario. Y en cuanto a las demandas sólo existen ya dos, una por parte del señor Rosales que se encuentra en segunda instancia y estamos en espera de que en los próximos días se dicte sentencia, y otra por parte del señor Pablo Aguilera que tendrá un par de meses de haberse iniciado y no tiene un periodo fijo en el cual deba resolverse este asunto”.

Para poner en contexto el origen de las demandas, explica el representante legal, “el señor Rosales pretende que se le reconozca la calidad de hijo y además de ser considerado en la parte de los beneficios de la masa hereditaria. Por su parte, el señor Pablo Aguilera argumenta que él debe ser el albacea y de manera adicional que se le reconozca la calidad de hijo al señor Rosales”, señala.

Además, Guillermo destaca que en caso de que la demanda interpuesta por Joao le favoreciera a él, no le daría derecho a la herencia: “Si al señor Rosales se le reconociera una calidad de hijo, como pretende, esto no le da ningún derecho de cualquier manera a ser considerado como beneficiario del testamento”. Al cuestionarle al albacea a cuánto asciende la herencia de Juan Gabriel, éste subrayó que esa información no se puede compartir.

Sobre las amistades allegadas al intérprete de “Te sigo amando” que también han declarado que no hay un testamento, el abogado destaca que deben ser personas que sólo quieren llamar la atención. “No me corresponde a mí ponerle adjetivo a las personas; simplemente, hay gente que tiene necesidad de reflectores y por eso en ocasiones hablan”.

A título personal

De manera personal, Guillermo recuerda la calidad que Juan Gabriel tenía como persona. “Independientemente de haber sido su abogado, los momentos que compartí con él en estos ‘inters’ cuando tratábamos asuntos de negocios, era una gran persona; una persona cálida y abierta con anécdotas. Es una gran responsabilidad y un gran honor el que me haya nombrado a mí como albacea; independientemente de haber sido su abogado, es una gran tarea tratar de cumplir exactamente y a cabalidad la que fue su voluntad”.

Guillermo Pous. Albacea de Juan Gabriel. ESPECIAL

Afrontando las disputas

Guillermo comparte que es complicado para Iván Aguilera estar atendiendo los conflictos legales, “en lugar de poder hacer cumplir la voluntad de su papá, tiene que estarse defendiendo de una serie de oportunismos que pretenden obtener lo que no les corresponde. El heredero universal es Iván Aguilera y de manera previa estuvo platicando tanto con él (Juan Gabriel) como con sus otros tres hijos y ellos saben cómo llevar a cabal cumplimiento la voluntad de su padre”.

Al preguntarle si considera que aparecerán nuevas querellas una vez que se le haya hecho frente a las dos demandas actuales y que éstas queden concluidas, el representante legal señala que “espero que no, porque ya hay un antecedente en el Estado de Florida con las demandas que habían, y el juez determinó allá que las series de acciones que se iniciaron tenían tintes fraudulentos, cualquier otra persona que pretenda iniciar nuevas acciones, sepan que tendrán consecuencias”.

Finalmente no sabe si seguirá siendo representante legal de Iván cuando la sucesión de bienes lo hayan favorecido. “No lo sé, esa no es una decisión que yo tome, es decisión y elección exclusiva de Iván; él es quien decidirá si necesita que siga siendo su abogado”.