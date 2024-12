'Pepillo' Origel es sometido a cirugía; este es su actual estado de salud

Juan José Origel fue sometido a una cirugía este jueves después de varios meses lidiando con problemas en las cervicales y en uno de sus brazos. El conductor expresó su felicidad por el éxito de la intervención y mencionó que pasará la Navidad recuperándose, rodeado de su familia.

El pasado martes, el también conocido como ‘Pepillo’ compartió un video en su cuenta de Instagram, donde explicó que viajó a su ciudad natal, León, Guanajuato, no solo para pasar las fiestas decembrinas con sus seres queridos, sino también para someterse a una evaluación médica, en la que se decidió realizar la operación.

"Aquí en mi tierra, feliz, estoy aquí porque vine a pasar la Navidad con la familia, pero también aproveché para ver a mi médico, a mi médico del brazo, voy a ver si me operan o no, al rato me van a decir si me operan ".

Origel también acudió a su cardiólogo, quien tenía que darle el visto bueno para ser intervenido, debido a que, como confió, tiene un marcapasos, que lo ayuda a regular los latidos de su corazón. "También me tiene que ver el cardiólogo, como todos saben tengo aquí un marcapasos", dijo, mientras acercaba una de sus manos al pecho.

El periodista dijo que confiaba demasiado en los especialistas, forjados en su región, motivo por el que, cada que tiene una situación médica, prefiere viajar hasta Guanajuato. "Yo confío mucho en mis doctores y todo, esperemos en Dios, ya les contaré y Jesús, María y José", dijo con la sonrisa que lo caracteriza.

Sin perder el buen humor, Pepillo expresó que tenía expectativas de estar recuperado para antes del Año Nuevo, pues de esa manera, podría brindar con sus parientes, pues en los últimos días ha aseverado que, a diferencia de lo que se ha pensado, lleva meses sin probar gota de alcohol.

"Vuelvo y les repito, no puedo tomar copita todavía, todavía no, a ver si para Navidad, para Año Nuevo puedo". Por la madrugada, el conductor publicó una foto en la que mostraba gratitud, debido a que su operación resultó exitosa.

"Bendito Dios, salí bien de mi operación, gracias a los doctores que me intervinieron en la Médica Campestre de mi León querido", escribió. Recibió mensajes de apoyo de personalidades del medio como Yolanda Andrade, Karime Pindter, Isabel Madow, Paul Stanely, el "Negro" Araiza, entre otros.

FP