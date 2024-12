Tammy Parra, conocida por sus recurrentes controversias, se encuentra nuevamente en el ojo público debido a sus comentarios y acciones relacionadas con el “bootcamp” organizado por el creador de contenido Un Tal Fredo. Esta dinámica, diseñada para motivar a las personas a subir contenido a TikTok con la aspiración de convertirse en influencers, ha generado una ola de opiniones divididas.

El comentario de Tammy Parra sobre el “bootcamp”

Recientemente, Tammy publicó un video donde lanzaba una dinámica. En el clip, presentó una dinámica vinculada a su marca de suero para pestañas “Tammy Lashes”. Para participar, los interesados debían adquirir una edición especial del producto, y el primer lugar aparecería como imagen de la marca. Otros ganadores recibirían una masterclass con un especialista en mercadotecnia para aprender estrategias de redes sociales.

Esta propuesta desató críticas entre los usuarios, quienes señalaron que la dinámica no era accesible para todos. La indignación aumentó cuando Fredo, en un en vivo, comentó que aunque Tammy le parecía una persona agradable, no consideraba justo condicionar el apoyo de esa manera. Además, el creador presumió su título de mercadólogo en sus redes sociales, insinuando su experiencia en el tema.

La respuesta de Tammy Parra a las críticas

Tras los comentarios de Fredo, Tammy reaccionó en su canal de difusión, señalando la volatilidad de las relaciones en el mundo de los influencers.

“Estar en esta industria también incluye despertar un día y ver que alguien a quien aprecias y considerabas tu amigo del medio o al menos un conocido querido, dice que ya salieron las ‘ratas de alcantarilla’ a hacer dinámicas y querer hacerte comprar cosas”, expresó la influencer de 22 años.

Tammy también compartió un relato personal, explicando que no todos tienen las mismas oportunidades. En su caso, afirmó haber tenido que abandonar sus estudios para trabajar y mantener a sus hermanos.

Posteriormente, Tammy publicó un video en el que defendió sus acciones, argumentando que lo que hacía era una campaña publicitaria para su marca y no un concurso con el objetivo principal de ayudar a las personas. Además, mencionó que su ayuda a los demás no siempre es visible porque esos gestos no suelen volverse virales.

La postura de Un Tal Fredo

Por su parte, Fredo continuó respondiendo a Tammy. Aseguró que la influencer malinterpretó sus palabras y argumentó que ella tiene pocos amigos en el medio por razones específicas.

“Sacó las cosas de contexto”, afirmó Fredo, dejando entrever que la polémica estaba lejos de resolverse. Hasta ahora, no se han emitido declaraciones adicionales por parte de Tammy o Fredo. La controversia en torno al “bootcamp” y las dinámicas asociadas sigue generando debate en redes sociales, reflejando las tensiones que pueden surgir en el competitivo mundo de los influencers.

