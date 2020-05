Pepe Aguilar pierde propiedad de su padre por incendio

Con una serie de videos, el cantante y compositor mexicano Pepe Aguilar, dio testimonio del incendio que sufrieron más de mil hectáreas de tierra que, en algún momento, fueron de su padre, el también cantante y actor Don Antonio Aguilar, quien falleció en 2007.

"Más de 40 años de trabajo esfumados en una sola noche"

En un primer mensaje, en el que se observa el video de un árbol siendo consumido por las llamas, el intérprete de "Prometiste" y "Miedo", expresó: "Así como así, años de lucha, de sueños, de entrega, de arduo trabajo, se pueden esfumar en unas horas mágicamente".

El cantante recalcó que, durante el incendio, no hubo ninguna persona lesionada ni ninguna vivienda se vio afectada, no así, las mil hectáreas de pradera artificial que se consumieron y que fueron el orgullo de su padre: "Más de 40 años de trabajo esfumados en una sola noche".

Aguilar intentó mostrarse positivo ante la situación, por lo que explicó: "Dicen que de las grandes crisis surgen grandes oportunidades y así lo creo. Pero la verdad, a esta situación, aún no se las veo".

En un segundo video con el tema On the Turning Away, de la agrupación Pink Floyd, de fondo, Aguilar mostró los estragos del incendio y agradeció a quienes ayudaron a contenerlo; "Infinitas gracias a todos los elementos de la SEDENA, Guardia Nacional, Protección Civil, CONAFOR, a todos los vecinos y especialmente a mis familiares y trabajadores del rancho por hacer todo lo posible para contener este siniestro".

"Desgraciadamente, como pueden observar, poco se pudo hacer contra lo fuerte del viento y el tamaño del incendio. (Que aún sigue)", profundizó Pepe Aguilar en el texto que acompañó al video, el cual compartió la noche del domingo y al que añadió leyendas como "Héroes anónimos", "Verdaderos Patriotas" y "Protegiendo el territorio nacional".

AC