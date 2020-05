Natanael Cano se disculpa con Pepe Aguilar y el público mexicano

Luego de la polémica discusión por redes sociales con Pepe Aguilar, el cantante de corridos tumbados Natanerl Cano pidió disculpas por “haberse expresado de una manera no correcta” al músico y al público mexicano.

"Es una persona mayor y aquí en México no se hace (...) Aquí estoy yo para disculparme”

A través de un video publicado en Instagram, Natanael Cano ofreció unas palabras a sus fans subrayando que todo fue un malentendido.

“El día de ayer y el día de hoy hice varias entrevistas para la televisión nacional aclarando todo esto, pero ahora me toca a mí (..) pedir una disculpa al señor Pepe Aguilar , a todo el público mexicano, fans míos y de él, por expresarme de una manera no correcta. Es una persona mayor y aquí en México no se hace (...) Aquí estoy yo para disculparme”, dijo el cantante a sus más de 1.8 millones de seguidores de la red social.

Añadió que sólo defendió su música y “lamentablemente surgieron malentendidos”.

Natanael mostró su arrepentimiento etiquetando a Pepe Aguilar en el post, sin embargo, éste ya no hizo alguna declaración.

La polémica entre Aguilar y Cano inició cuando el cantante de regional mexicano criticó los corridos tumbados —género en el que Natanael se mueve— en una entrevista con “El Escorpión Dorado”.

El joven de 19 años reaccionó contestando al también productor con palabras antisonantes; posteriormente, el propio Aguilar intentó aclarar la situación mediante un video publicado en redes sociales.

“Para empezar, con todo respeto ni lo conozco a usted, una canción suya jamás he escuchado”, dijo el intérprete de “Directo al Corazón”.

¿Qué es el corrido tumbado?

En los casi 300 años que tiene de existencia en corrido, este género musical ha tenido diversas variantes y ha logrado atraer a nuevos público. En los últimos años especialmente han sido los jóvenes quienes se han dejado seducir por subgéneros como los narcocorridos y recientemente el corrido tumbado.

Tras las diferencias que a través de las redes han tenido Pepe Aguilar y Natanael Cano, muchas personas que no están tan involucradas en estos géneros musicales se han preguntado ¿qué es el corrido tumbado? y ¿qué diferencia existe entre este y el corrido y el "narcocorrido"?

Por su parte Billboard ha descrito al corrido tumbado como "una variante del corrido tradicional que incorpora la sensibilidad del hip-hop tanto musicalmente (con rapeos y cánticos) como en materia temática".

El corrido tumbado, como se le conoce actualmente, es una corriente musical, que hace referencia a actos violentos, al sexo y consumo de drogas. Sus letras suelen ser explícitas e incluyen groserías y con historias en las que la violencia son el tema principal.

Este subgénero de música se ha ayudado de los ritmos urbanos y estas canciones suelen acompañarse de arpegios de guitarra y bajo.

Natanael es uno de los exponentes más conocidos de este género y junto a él otros intérpretes han incursionado en estos ritmos; como Bad Bunny, quien en 2018 incursionó en el corrido tumbado junto a Cano con el tema "Diablo".

Entre los mayores exponentes de este subgénero están Adriel Favela, Kristopher Nava, Jesús Ortiz Paz, Lunay, Aldo Trujillo y Virlán García.

Algunas de las disqueras que editan este género musical están LRR/Hyphy Music, Rancho Humilde, La R Records.

Con información de SUN

