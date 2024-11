Pepe Aguilar manifiesta su orgullo de cómo Ángela y Nodal enfrentan las críticas

El cantante Pepe Aguilar ha sido un constante apoyo para su hija Ángela en medio de las críticas que ha recibido por su matrimonio con Christian Nodal, el ex de la rapera argentina Cazzu.

Recientemente, el hijo de Flor Silvestre volvió a elogiar tanto a su hija como al cantante de "No te contaron mal", resaltando la manera en que han gestionado el impacto mediático relacionado con su relación.

En una entrevista con el locutor Mariano Osorio, Pepe se mostró sincero y expresó que, para él, lo que viven Ángela y Nodal es más una cuestión de "amor" que un "shock". Reflexionó sobre cómo las personas suelen tener perspectivas externas y comparó con su propio matrimonio: "Las expectativas las generamos nosotros mismos.

Llevo 28 años de casado con mi esposa (Aneliz), y me casé con ella cuando tenía 20 años; quien dice que antes estaba bien y ahora no, es solo una opinión".

Explicó también que la familia espera que la relación de su hija menor y Nodal sea duradera y nunca consideraron intervenir en sus decisiones . Aunque admitió que no esperaba que Ángela contrajera matrimonio tan joven, aseguró que lo más importante es que su pareja sea una buena persona, independientemente de su fama.

Pepé agregó que Nodal habló con él y sobre su relación con Ángela, y mencionó que su historia parece haberse iniciado desde que ambos eran muy jóvenes, pero aclaró que no conoce todos los detalles: "No sé nada, la neta. No fueron novios ni nada, pero yo lo contraté a él la primera vez que fui a Estados Unidos y ahí se conocieron".

Pepe también está adaptándose a los cambios en su familia. Actualmente, su único hijo soltero es Leonardo Aguilar, ya que su hija Aneliz se comprometió hace dos semanas con su novio, el abogado Luis Rodrigo Castillo.

Sobre esta nueva etapa, Pepe expresó lo que ha significado aceptar la independencia de sus hijos: "Después de 20 años de responsabilidad total, es como una despedida, pero también el inicio de algo nuevo. No se acaba una vida, se transforma". Aunque siempre estará para sus hijos, ahora busca disfrutar de su libertad y tiempo junto a su esposa.

Finalmente, negó cualquier rumor de enemistad con Nodal , destacando que siempre han tenido una buena relación y que confía en el amor que este siente por su hija: "Sé que Ángela está con alguien que la cuida y la ama profundamente. Sigue siendo mi hija, y eso nunca cambiará".

