Pepe Aguilar habría pactado la victoria de Ángela en los Latin Grammy 2024

Los Latin Grammy se celebrarán el próximo 14 de noviembre, y ha surgido controversia con respecto a Ángela Aguilar, quien estará cantando en la premiación además de estar nominada.

El periodista Javier Ceriani compartió que aparentemente Pepe Aguilar habría pactado con la organización para que su hija obtenga uno de los galardones que se entregarán esa noche.

¡CONFIRMADA! ���� @AngelaAguilar__ formará parte de la Entrega Anual del #LatinGRAMMY, para celebrar nuestro 25.o aniversario este 14 de noviembre #25AñosDeExcelencia pic.twitter.com/ILt17ltsjP— The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 4, 2024

“(Pepe Aguilar) ya arregló para que le den un Latin Grammy (a Ángela), lo va a ganar. Porque además quieren que vaya Ángela a la alfombra y se arme lío para que Univision tenga rating”, señaló el periodista.

Ceriani comentó que la familia de Nodal no quiere a Ángela, y esto se ha potenciado por algunas de las entrevistas que ha dado recientemente.

"Destruye todo lo que habían armado para que (Nodal) esté bien. Cristy nota que ella va a desgraciar el éxito de su hijo y una madre es una madre ”, añadió.

Recientemente, se compartieron imágenes de la fiesta de cumpleaños de la madre de Christian Nodal, Cristy, en dónde se le vio interactuar de buena forma con su nuera.

Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha dado ninguna respuesta a las suposiciones y señalamientos realizados por el periodista en el programa "Chisme no like".

La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación es la organización encargada de seleccionar a los ganadores de los Latin Grammy a través de un proceso meticuloso. La Academia Latina se encarga de contabilizar los votos de los expertos para determinar a los ganadores en la ceremonia de los Latin Grammy.

Ángela Aguilar está nominada en la categoría 'Álbum del año' por su disco Bolero y en 'Mejor canción regional mexicana' con la colaboración Por el contrario junto a Becky G.

MBV