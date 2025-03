La cantante argentina Cazzu sigue dando de que hablar en las redes sociales, pues luego de su reciente estreno musical titulado “Con Otra”, el cual se convirtió en todo un éxito, ya que aseguran hace alusión a la relación actual de su expareja Christian Nodal con la también cantante Ángela Aguilar, la intérprete se ha visto envuelta en otro escándalo más en donde la tachan de ser la tercera en discordia de una relación.

Cazzu se encuentra en el medio de una terrible tormenta mediática desde la atropellada ruptura con el exponente de regional mexicano, Christian Nodal, padre de su hija Inti, con el cual mantuvo poco más de dos años de relación hasta que Nodal le puso fin a su amor solo para en un par de meses empezar a salir y contraer matrimonio con la hija más joven de Pepe Aguilar.

El hecho ha sido bastante criticado por los internautas haciendo que tanto a Nodal como a Ángela les cayera una ola de comentarios en donde se les acusa de infidelidad; sin embargo, ahora la argentina es quien está recibiendo este escarmiento público, pues hace unos días una mujer identificada como Nadir Jalil aseguró que Cazzu había sido “la otra” en su matrimonio mientras se encontraba embarazada.

Fue por medio de sus redes sociales que Nadil reveló que hace 11 años específicamente en el 2014, su esposo Javier Alejandro Lagos había mantenido una relación extramarital con Cazzu y aseguró que fue la propia cantante quien busco a su marido, además de ponerse en contacto con ella a través de mensajes de texto para relatarle todo lo que sucedía entre ellos.

Esta declaración encendió las redes sociales, quienes se volcaron en contra de Jalil, solo para que después su esposo, Javier Alejandro Lagos, concediera una entrevista en el canal de YouTube de Elisa Beristain, donde confirmó el romance con la artista.

Según el testimonio de Lagos, Cazzu y él se conocieron gracias a amigos en común y fue ella quien se le acercó para pedirle su número de teléfono, lo que los llevó a tener el contacto y a salir en un par de ocasiones.

Javier explicó que la relación fue bastante corta, ya que tuvo una duración de aproximadamente dos meses que terminó cuando se enteró que Nadir Jalil, su pareja en ese momento, estaba embarazada.

“Ella me había pedido mi número, sabía que tenía yo a mi mujer. Me comporté mal y sí, fui infiel. Me decía que la dejara (a su pareja), pero no me animé porque yo ya había construido a una familia”, aseguró.

El relato dividió las opiniones, ya que si bien algunas personas le creen a la pareja, seguidores de la cantante y usuarios en el internet especulan que esto podría ser falso y que se trataría de una estrategia para desprestigiar a la cantante.

